Ressortaufteilung Große Koalition – So teilen sich Union und SPD die Ministerien

Die ersten Details sind bekannt: Union und SPD haben sich geeinigt, wer welches Ressort bekommen wird. Ein Überblick.

Innenministerium (CSU)

Das Innenministerium soll aufgewertet und CSU-Parteichef Horst Seehofer Innenminister werden. Die Zuständigkeiten für Bau und Heimat soll dem Ministerium unterstellt werden. Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin. Ein Ministeramt sei immer ein „Amt auf Zeit“. Jetzt sei die Zeit gekommen, aus der Bundesregierung auszuscheiden.

Finanzministerium (SPD)

Als Verhandlungserfolg für die SPD wird in ersten Reaktionen gewertet, dass die Partei das Ressort erhalten wird. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die Partei den bisherigen Ersten Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, in das Finanzministerium entsenden. Laut Handelsblatt-Informationen wird die Meldung aus dem Umfeld von Scholz als „reine Spekulation“ bezeichnet. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf Parteikreise, dass Scholz ebenfalls Vizekanzler werden soll.

Außenministerium (SPD)

Martin Schulz will Außenminister werden. Das erfuhren das Handelsblatt und die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen – zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten. Zudem will Martin Schulz nach Informationen der Süddeutschen Zeitung den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben.

Arbeitsministerium (SPD)

Das dritte große Ministerium für die Sozialdemokraten wird das Arbeitsministerium sein. Heiße Kandidatinnen für das Amt sind die bisherige Familienministerin Katarina Barley und die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Eva Högl.

Ministerium für Verkehr und Digitales (CSU)

Nach einem Bericht von „Spiegel Online“ behält die CSU dieses Ressort, das bis zu seinem Wechsel auf die Position des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt geführt hatte.

Entwicklungshilfeministerium (CSU)

Nach Medienberichten bleibt auch die Zuständigkeit für das Entwicklungshilfeministerium bei der CSU.

Familienministerium (SPD)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa erhält die SPD auch drei kleinere Ressorts, darunter das Familienministerium.

Justizministerium (SPD)

Das Ministerium wird derzeit von Heiko Maas (SPD) geführt.

Umweltministerium (SPD)

Dem Ministerium steht derzeit Barbara Hendricks vor.

Wirtschaftsministerium (CDU)

Das Ministerium wird in Zukunft vom derzeitigen Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) geführt. Die Zuständigkeit für Energiethemen verbleibt beim Wirtschaftsressort.

Verteidigungsministerium (CDU)

Verteidigungsministerin bleibt nach wie vor Ursula von der Leyen (CDU).

Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium (CDU)

Neue Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft soll die Vorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, werden. Das berichten das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die „Bild“. Das Ministerium liegt derzeit in den Händen von Christian Schmidt (CSU).

Gesundheitsministerium (CDU)

Gesundheitsministerin soll Annette Widmann-Mauz (CDU) werden, bislang parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Amtsinhaber Hermann Gröhe wechselt ins Bildungsministerium.

Forschungs- und Bildungsministerium (CDU)

Der bisherige Gesundheitsminister Gröhe soll Nachfolger von Johanna Wanka (CDU) werden.

Bundeskanzleramt (CDU)

Nach Informationen der „Bild“ soll der bisherige Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, Helge Braun (CDU), neuer Kanzleramtschef werden.

