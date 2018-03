Ringen um Posten Das schwierige Minister-Puzzle der SPD

Seite 2 von 2: Ostdeutschland soll in der SPD-Ministerriege vertreten sein

Das Arbeitsministerium ist für die SPD ein klassisches Ressort. Der mit 138 Milliarden Euro größte Etat im Bundeshaushalt bietet - die Zuständigkeit für die Rentenpolitik eingeschlossen - ein weites Feld, um im Sinne sozialer Gerechtigkeit tätig zu werden und sich der Digitalisierung der Arbeitswelt anzunehmen. Seit dem Ausscheiden von Nahles, die das Amt für den Fraktionsvorsitz aufgab, wird das Ressort kommissarisch von Familienministerin Barley mitgeführt. Künftig werde es einen Hausherren geben, vermuten einige in der SPD - und haben dabei den Niedersachsen Hubertus Heil im Blick. Der 45-Jährige ist ein alter Hase in der Bundespolitik, der im Wahlkampf als Generalsekretär einsprang. Aber auch Maas wird genannt, sollte er im Auswärtigen Amt nicht zum Zuge kommen.

Andere sehen an der Stelle eine Berliner Kommunalpolitikerin - die Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln, Franziska Giffey. Die 39-Jährige hat sich in dem Stadtbezirk mit über 300.000 Einwohnern, hohem Ausländeranteil und hoher Arbeitslosigkeit seit Übernahme des Amtes vor drei Jahren rasch Ansehen erworben. Giffey ist zudem in Frankfurt/Oder geboren - und wäre damit eine gebürtige Ostdeutsche am Kabinett. Das könnte sich als wichtiges Merkmal erweisen, da in der SPD als ausgemacht gilt, dass Ostdeutschland in der SPD-Ministerriege vertreten sein soll.

Wenn Maas ins Auswärtige Amt wechseln sollte, würde das Justiz- und Verbraucherschutzministerium frei. Auch dafür käme nach Überlegungen in der SPD die promovierte Juristin Barley infrage, die einst wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht und auch im rheinland-pfälzischen Justizministerium beschäftigt war. Aber auch der Name der ausgewiesenen Innen- und Rechtsexpertin Eva Högl, derzeit Vizefraktionschefin im Bundestag, wird genannt.

Sollte Barley in ein anderes Ressort wechseln, wäre die Zuständigkeit für Familie, Senioren, Frauen und Jugend neu zu vergeben. Auch dafür ist die Berlinerin Giffey im Gespräch, ebenso aber die Nordrhein-Westfälin Christina Kampmann. Die 37-Jährige war im größten Landesverband der SPD 2015 bis 2017 Familienministerin. Ihre Chancen steigen, wenn Hendricks als Nordrhein-Westfälin tatsächlich aussteigt.

Viele in der SPD sehen das Umweltministerium bei Hendricks in guten Händen – gleichwohl ist der Wunsch nach neuen Gesichtern in der Kabinettsriege groß. Im Gespräch ist daher der SPD-Linke Matthias Miersch. Der 49-Jährige aus dem zweitgrößten SPD-Landesverband Niedersachsen ist Umweltexperte und gerade erst zum Vizefraktionschef im Bundestag aufgestiegen. Als Chef der Parlamentarischen Linken, der größten Gruppe von SPD-Abgeordneten, hat er sich zudem als innerparteilicher Brückenbauer erwiesen – was einem Aufstieg nicht schadet.

Merkel hatte die sechs CDU-Minister bereits vor gut einer Woche benannt, CSU-Chef Horst Seehofer hatte am Montag sein Personaltableau präsentiert. Der bisherige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wird Verkehrsminister, Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller, Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt wird Dorothee Bär. Seehofer selbst übernimmt das um die Bereiche Heimat und Bau erweiterte Innenministerium. Die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Vereidigung des neuen Kabinetts sind für den 14. März vorgesehen.

Dreyer kritisierte, dass die CSU nur Männer als Minister benannt hat. „Ein Bundeskabinett, in dem genauso viele Frauen wie Männer vertreten sind, wäre ein starkes Signal gewesen. Das hat die CSU nun leider verhindert“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende dem RND. „100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ist das eine Enttäuschung.“ Die Auswahl der CSU sei nicht mehr zeitgemäß. „Wir schreiben das Jahr 2018.“

Dreyer kündigte an, die SPD werde in der neuen GroKo stärker auf Profilbildung setzen. „Jedem ist klar: Die SPD muss stärker in Erscheinung treten, sichtbarer sein“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. „Wir werden mit Andrea Nahles an der Spitze von Partei und Fraktion ein Machtzentrum haben, das ausdrücklich nicht Teil der Regierung ist. So können wir gut darstellen, wenn wir an bestimmten Stellen in der Regierung nicht weiterkommen und anderer Meinung sind als die Union.“

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnte die SPD vor einer übertrieben freizügigen Europapolitik. „Ich betrachte den Europa-Teil des Koalitionsvertrages nicht als Blankoscheck“, sagte der Finanzexperte der CDU der „Welt“. „Wenn also jemand anfängt, Deutschland zu verschenken, ist das mit uns nicht zu machen.“ Die Unionsfraktion werde sich genau anschauen, was der neue Finanzminister vorhabe. Entsprechend werde man zustimmen - oder eben auch nicht.