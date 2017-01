Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auch als Altbundespräsident blieb Herzog umtriebig

Zur Halbzeit seiner Amtszeit 1996 war er in den Umfragen eine der beliebtesten Persönlichkeiten Deutschlands. Die berühmte Ruck-Rede wird in Erinnerung bleiben. Ebenso, dass er den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus schuf.

Auch als Altbundespräsident blieb Roman Herzog umtriebig. Im Bayerischen Rundfunk leitete er für einige Zeit eine TV-Runde. Zuletzt trat er als Mitinitiator vom „Konvent für Deutschland“ in Erscheinung. Noch im vergangenen Jahr machte die Vereinigung mit einem Apell in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von sich reden. Darin wurden die etablierten Parteien in Deutschland scharf kritisiert. Das Erstarken der AfD sei dem Versagen des „Altparteien-Establishments“ geschuldet. Herzog und seine Mitstreiter riefen zur „Revitalisierung“ der politischen Parteien auf.

Herzog, der aus erster Ehe zwei Söhne hat, heiratete 2001, nach dem Tod seiner Frau, die Leiterin der Burgfestspiele Jagsthausen, Alexandra Freifrau von Berlichingen. Auf der Götzenburg in Jagsthausen beging Herzog auch seinen Lebensabend.

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen gestorbenen Amtsvorgänger: „Roman Herzog hat Reformbereitschaft angemahnt, als die Bundesrepublik dieser Mahnung in besonderer Weise bedurfte“, sagte Gauck am Dienstag im Schloss Bellevue. „Wie notwendig Veränderungen sind, um Wohlstand und soziale Sicherheit zu gewährleisten, hat er uns immer wieder vor Augen geführt.“

Als freiheitsliebender kritischer Geist und als Mann der klaren Worte habe Herzog viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik beigetragen, sagte Gauck weiter. „Er genoss Vertrauen, weil er eine klare und menschliche Art zu denken hatte und weil er aus tiefster Überzeugung sich für dieses Land und Europa einsetzte – und auch weil er seinen Mitmenschen mit Takt und Umsicht begegnete.“

Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem „eigenen unnachahmlichen Stil“ ausgefüllt, würdigte Bundeskanzlerin Merkel Herzog am Dienstag. Er habe das offene Wort gepflegt, sei unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch gewesen. „Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen“, sagte Merkel.

„Mit Integrität und persönlicher Autorität, getragen von seinem christlichen Glauben und großer Freiheitsliebe, aber auch mit Selbstironie und Humor, prägte Roman Herzog sein Amt als Bundespräsident durch die Kraft des Wortes“, würdigte SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel den Verstorbenen.