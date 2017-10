Mandat verloren, Amt gewonnen

Tillich erhielt Kritik für seinen Vorstoß. Bei der ersten großen Veranstaltung der CDU seit der Bundestagswahl warb er dann: „Die Mitte muss groß sein und offen für viele Meinungen. Sie muss alle Flügel vereinen. So gelingt es uns, Volkspartei zu bleiben.“ Es war der Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden. Die Kanzlerin kam, Tillich durfte reden. Mit dem Kämpferlied: „Eye of the tiger“ marschierte er in die Halle ein, konnte aber nicht überzeugen. Stattdessen erschien einer, der nun auf ihn folgen soll: Michael Kretschmer. Er steigt plötzlich wie Phoenix aus der Asche wieder auf.

Beim Deutschlandtag trat Kretschmer noch leger in Jeans und Turnschuhen auf. Seine beiden Kinder hatte er auch dabei. Etwas verloren stand er in der Halle und konnte selbst noch nicht glauben, was ihm widerfahren war. „Diese Bundestagswahl ist für mich ein bitterer Einschnitt“, sagte der 42-Jährige Görlitzer. Auf der Bühne gab er ein kurzes Grußwort, das gehört sich so, wenn die Bundespartei im Land tagt. Seine Rede wirkte wehmütig, wie ein Abschied. „Wir fragen uns, was wir falsch gemacht haben“, gestand der Wahlkampfmanager. „Das muss sich auch die CDU Deutschland fragen.“ Und er warnte zum Abschied noch, den Tränen nah, dass die Union mit FDP und Grünen nicht so viele Kompromisse schließen dürfe wie mit der SPD. „Es darf nicht so ausgehen, dass wir nach vier Jahren wieder sagen müssen: Ja, tut uns leid, wir mussten Kompromisse schließen.“

Womöglich wäre Kretschmer neuer Bundesbildungsminister im vierten Kabinett Merkel geworden. Er hat aber sein Bundestagsmandat verloren. Er war einer von den Dreien, die das Nachsehen gegen die AfD hatten. Selbst Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte Probleme gehabt, sein Mandat zu verteidigen. Kretschmer stand von heute auf Morgen mit leeren Händen da, bis dato Fraktionsvize im Bundestag mit großen Zielen. Es schien alles vorbei zu sein.

Nun könnte er schneller wieder in die vorderste Reihe der Union aufsteigen, als er selbst gedacht hat. Tillich hat angekündigt, „die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben“. Auf dem Parteitag am 9. Dezember will er nicht mehr für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren. „Ich werde meiner Partei vorschlagen, Michael Kretschmer zum neuen Landesvorsitzenden zu wählen“, sagte er. Das Präsidium habe den Vorschlag unterstützt. Und auch Ministerpräsident solle Kretschmer werden. Er habe dazu mit Martin Dulig telefoniert, dem SPD-Chef und Koalitionspartner. „Mir ist ein geordneter Übergang wichtig, der zu neuer Entscheidungskraft und gemeinsamem Gestaltungswillen führt“, sagte Tillich. Er hoffe, wie ihm „das gleiche Vertrauen und die gleiche Unterstützung Michael Kretschmer zu gewähren“.

Für Kretschmer wird es nicht einfach. Er muss zum einen die zerstrittene Landespartei einen und eine Antwort auf die in Sachsen erwachsene Pegida-Bewegung und die AfD finden. Das Bürgertum im Land hat lange geschwiegen. Er wird es mobilisieren müssen, damit die AfD nicht auch bei der Landtagswahl 2019 stärkste Kraft wird. Tillich hat das einzig richtige getan: Den Weg für einen Neuanfang der CDU in Sachsen frei gemacht.