 Saarland: Kramp-Karrenbauer bleibt CDU-Landeschefin

Annegret Kramp-Karrenbauer Die saarländische CDU hat ihre Landesvorsitzende für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. (Foto: dpa)

SaarbrückenDie saarländische CDU hat ihre Landesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Bei einem Parteitag in Saarbrücken erhielt die 55-Jährige am Samstag 303 von 309 abgegebenen Stimmen und damit knapp 98,4 Prozent. Fünf Delegierte votierten mit Nein, es gab eine Enthaltung. Kramp-Karrenbauer führt den Landesverband seit 2011 und ist auch Ministerpräsidentin des Saarlandes. Bei der Wahl ihrer fünf Stellvertreter traten Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Landtagspräsident Klaus Meiser und der ehemalige Finanzminister Peter Jacoby nicht mehr an.