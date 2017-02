Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Entscheidung auf dem Kölner Parteitag

Björn Höcke Als einer von vielen Gegnern der AfD-Chefin zählt auch der stark in die Kritik geratene Björn Höcke. (Foto: dpa)

Zu den Gegnern Petrys zählt auch der wegen völkisch-nationaler Äußerungen kritisierte Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Petry und ihre Unterstützer waren zuletzt mit dem Vorhaben gescheitert, Höcke aus der Partei auszuschließen. Die Konflikte in der Partei entzünden sich kaum an inhaltlichen Positionen, sondern an Fragen der Machtverteilung.

Das letzte Wort bei der Aufstellung für die Bundestagswahl hat der Kölner Parteitag. Die Mehrheitsverhältnisse unter den Delegierten in dieser Frage sind jedoch auch für führende AfD-Funktionäre schwer einzuschätzen.

Nach Ansicht des Chefs des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, spielt die Wahlkampf-Spitze für die Wahlchancen keine Rolle. Bei der AfD sei es eigentlich egal, ob sie mit einem oder 20 Kandidaten antrete, sagte er Reuters. „Das ist ja eine Art Wertegemeinschaft.“ Das Verbindende sei im Wesentlichen ein rechtsradikales Weltbild, einzelne Personen spielten dabei eine untergeordnete Rolle.

Gefährlich werden könnten der Partei mittelfristig die Machtkämpfe, die nicht nur in der Bundesspitze, sondern auch in den Landesverbänden ausgefochten werden, sagte Güllner. Das habe man bei früheren rechtsradikalen Bewegungen wie der NPD, den Republikanern oder der DVU gesehen. Dort seien nach innerparteilichen Streitereien Zerfallserscheinungen eingetreten. Auch die AfD könne durch den Dauerkrach möglicherweise sehr schnell zerrieben werden.