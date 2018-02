 Schleswig-Holstein: Monika Heinold wird Vize-Ministerpräsidentin

Die neue stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein steht fest: Es ist die bisherige Finanzministern Monika Heinold. Die Grünen-Politikerin tritt die Nachfolge ihres Parteifreundes Habeck an.

Monika Heinold ist Schleswig-Holsteins neue Vize-Ministerpräsidentin. (Foto: dpa) Monika Heinold

Kiel

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wird neue stellvertretende Ministerpräsidentin. Sie werde ihren Parteifreund, Umweltminister Robert Habeck, ablösen, der als Grünen-Bundeschef nach Berlin wechselt, bestätigte Regierungssprecher Peter Höver am Freitag in Kiel. Das Kabinett wolle am Dienstag die Personalie beschließen. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

Nach einer Übergangszeit von maximal acht Monaten wird Habeck auch sein Ministeramt abgeben. Wer ihm als Umweltminister in Schleswig-Holstein nachfolgt, ist noch unklar.