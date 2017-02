 Schröders Reform: Merkel kritisiert SPD für Abkehr von Agenda 2010

Gegenwind für SPD Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weist auf die „Erfolgsgeschichte“ des Agenda 2010-Pakets hin. (Foto: dpa)

StralsundCDU-Chefin Angela Merkel hat eine Debatte über eine Agenda 2025 gefordert und der SPD eine permanente Beschäftigung mit ihrer Vergangenheit vorgeworfen. Aufgabe der Politik sei es, darüber nachzudenken, wo Deutschland in zehn Jahren stehen solle, sagte die Bundeskanzlerin am Samstag bei einer CDU-Veranstaltung in Stralsund. „Also nicht hadern mit der Agenda 2010, sondern lieber nachdenken, was ist die Agenda 2025“, sagte sie mit Blick auf die SPD-Debatte über ein Abrücken von früheren Arbeitsmarkt-Reformen. Nötig sei die Vorbereitung des Landes auf den dramatischen Wandel durch die Digitalisierung. Zudem forderte sie die steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsausgaben, um auch kleine Firmen zu mehr Forschung zu bewegen.

Die CDU-Chefin lobte die Arbeitsmarkt-Beschlüsse des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder von 2003. Diese seien gut für das Land gewesen, sagte Merkel. „Deshalb habe ich schon zum Amtsantritt vor elf Jahren öffentlich gesagt, dass sich der frühere Bundeskanzler Schröder mit der Agenda 2010 um Deutschland verdient gemacht hat“, fügte die Bundeskanzlerin hinzu. Seit 2005 hätten die von ihr geführten Koalitionsregierungen dann Veränderungen vorgenommen, wenn sich negative Entwicklungen wie bei der Werk- und Leiharbeit gezeigt hätten. Zudem sei das Arbeitslosengeld nach Alter differenziert worden. "Aber den Kern dieser Agenda, den haben wir immer durch unsere politischen Entscheidungen gestärkt", betonte Merkel. Denn es seien mehr Menschen in Arbeit gebracht worden, die Arbeitslosigkeit habe sich seit 2005 halbiert.

„Aber die Sozialdemokraten mögen sich bis heute zu dieser Erfolgsgeschichte nicht bekennen“, kritisierte die CDU-Chefin. Stattdessen schäme sich die SPD offenbar, jedenfalls hadere sie „unablässig“ mit der Vergangenheit. Hintergrund sind Berichte, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I verlängern will.

„Wir brauchen einen guten Arbeitsmarkt, um alles umsetzen zu können. Das alles geht nur bei florierender Wirtschaft“, mahnte Merkel mit Hinweis auf beschlossene Bundesgelder an Länder und Kommunen, Steuerentlastungen und höhere Ausgaben für Verteidigung, Forschung und Entwicklungshilfe. Innerhalb von zehn Jahren solle Deutschland 3,5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung ausgeben. Zudem müsste die Förderung für junge Familien erhöht werden.

Die CDU-Chefin kritisierte zudem das Abrücken von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) von dem Nato-Ziel, dass jedes Land zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben müsse. Dies habe die rot-grüne Bundesregierung 2002 beschlossen. 2014 sei diese Selbstverpflichtung erneuert worden und es sei angesichts der Bedrohungen auch sinnvoll, sich daran zu halten. „Hier geht es nicht darum, Sicherheit im sozialen Bereich gegen Sicherheit in der Verteidigung oder innere Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Unsere Bürger haben im umfassenden Sinne Anspruch auf Sicherheit“, betonte Merkel. Ihren SPD-Herausforderer bei der Bundestagswahl am 24. September erwähnte die CDU-Chefin kein einziges Mal. Dagegen attackierte CDU-Landeschef Lorenz Caffier den SPD-Politiker direkt: „Schulz steht wie kein anderer für ein verkrustetes und bürokratisches Europa“, sagte er.

Merkel selbst wurde bei der Landes-Vertreterversammlung erwartungsgemäß zur Spitzenkandidatin der CDU Mecklenburg-Vorpommerns für die Bundestagswahl gewählt.