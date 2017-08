Schuldenkrise in Griechenland : Berlin will Athen Zinsgewinne zurückgeben

Datum: 15.08.2017 16:21 Uhr

Die Bundesregierung ist bereit, rund 660 Millionen Euro an Zinsgewinnen an Athen auszuzahlen. Ein solcher Schritt bedarf aber weiterer Beschlüsse am Ende des aktuellen ESM-Programms, unterstrich das Finanzministerium.