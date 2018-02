Schulz verzichtet auf Außenministerium Der Crash des Schulz-Zuges

Nach Druck aus der Parteispitze und aus NRW erklärt Martin Schulz den Verzicht aufs Außenministerium. Die Spekulationen, wer ihn ersetzt, sind in vollem Gange.

Schulz verzichtet auf Außenminister-Amt

BerlinAm Ende war der Druck zu groß. Nach nur knapp über einem Jahr ist die Reise des Martin Schulz in der Bundespolitik beendet. Es sei für ihn „von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen. Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind“, erklärte Martin Schulz in einer persönlichen Mitteilung.

Zuvor hatte die SPD-Parteispitze Schulz bedrängt, seine Ambitionen aufzugeben, Außenminister zu werden. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, es gebe aus der SPD-Führung ein Ultimatum an Schulz, bis Freitagnachmittag auf das Außenamt zu verzichten.

Hintergrund sei die Unzufriedenheit an der SPD-Basis und der anstehende SPD-Mitgliederentscheid über die Große Koalition. In der SPD wird befürchtet, die Personaldebatte um Schulz könnte die inhaltliche Diskussion überlagern und die Mitglieder eine Große Koalition deswegen ablehnen. Schulz hatte ursprünglich angekündigt, nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel zu gehen. Am Mittwoch hatte er dann aber erklärt, den SPD-Parteivorsitz an Andrea Nahles abzugeben und stattdessen Außenminister zu werden.

Damit sah es aus Sicht vieler Genossen aber erst recht so aus, als ob es Schulz von Anfang an nur um ein Ministeramt gegangen sei. Zumal er auch noch betonte, er mache mit seinem Schritt den Weg für einen Generationswechsel und für die erste Frau an der Spitze der 155-jährigen Geschichte der SPD frei – keine zweite Monate, nachdem er sich erst zum SPD-Parteivorsitzenden hatte wiederwählen lassen.

Insbesondere im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen rumorte es. Noch kurz vor dem Rückzug von Schulz hatte der Sprecher der Ruhrgebiets-Abgeordneten im Bundestag, Michael Groß, dem Handelsblatt gesagt: „Die Personaldiskussion überlagert derzeit alles. Das ist unglücklich. Wir haben einen inhaltlich guten Koalitionsvertrag ausverhandelt, und um dessen Inhalte sollte es vor dem Mitgliedentscheid gehen.“ Martin Schulz solle daher in überlegen, wie er die Partei aus dieser schwierigen Situation herausbekomme, so Groß. Dabei machte er klar: „Einzelpersonen dürfen dabei nicht ausschlaggebend sein, sondern in erster Linie die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen.“

Einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL und n-tv zufolge lehnten ohnehin drei Viertel der Deutschen Schulz als Außenminister ab. 72 Prozent der Befragten hielten es für falsch, dass Schulz ins Außenamt wechselt. Auch bei den SPD-Anhängern waren es demnach 60 Prozent. „Ich halte seine Entscheidung für völlig richtig“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dem Handelsblatt. „Früher wäre besser gewesen: Für ihn persönlich, die SPD und die Wahrnehmung von Politik in der Öffentlichkeit.“

„Es geht auch um Glaubwürdigkeit, dem wichtigsten Pfund guter Politik. Wir müssen alles tun, um Politikverdrossenheit zu vermeiden“, so Woidke. Jetzt müsse es um die Inhalte gehen. „Und der Koalitionsvertrag bietet dafür hervorragende Grundlagen im Interesse der Menschen, im Interesse sozialer Gerechtigkeit.“

Wer anstelle von Schulz nun Außenminister werden soll, ist bislang nicht bekannt. In SPD-Kreisen wurde unter anderem Katarina Barley gehandelt. Aber auch der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel könne sich wieder Chancen ausrechnen. „Sigmar Gabriel ist ein sehr guter Außenminister. Sigmar Gabriel sollte Außenminister bleiben. Alles andere würde ich jetzt nicht mehr verstehen“, sagte Johannes Kahrs, Vertreter des Seeheimer Kreises.