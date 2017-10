Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Armin Laschet Die ersten 100 Tage von Armin Laschet als Ministerpräsident von NRW sind am 05. Oktober 2017 Geschichte. Für die Zukunft hat er sich einiges vorgenommen. (Foto: dpa)

DüsseldorfEr ist Landesvater, gefragter Talkshow-König und Chef einer schwarz-gelben Kuschelkoalition. Und mittlerweile ist der nordrhein-westfälische CDU-Landeschef und CDU-Bundes-Vize immerhin auch schon 100 Tage Ministerpräsident.

Armin Laschet versteht sich vor allem als Problemlöser und Macher. „Zuhören, entscheiden, handeln“, lautet sein Motto. Darin steckt ein bisschen Landesvater – anders als bei seiner vor allem als „Kümmerin“ wahrgenommenen Vorgängerin Hannelore Kraft (SPD) – aber weniger gefühlig. Bescheidenheit, Bodenständigkeit und Bürgernähe will der 56-Jährige mit dem bereits begonnenen Umzug aus der noblen gläsernen Staatskanzlei ins traditionelle Landeshaus demonstrieren – allerdings schlagen die Umzüge aller Ressorts mit 787.000 Euro zu Buche.

Zudem hat sich Laschet als Talkshow-König profiliert und ist gefragter Gesprächspartner zu verschiedensten Themen vom Diesel-Skandal über Personalsorgen bei Air Berlin und Thyssenkrupp bis hin zu Wahl- und Parteianalysen.

In der Bundespolitik will der NRW-Wahlsieger und Chef des mächtigsten CDU-Landesverbands ein gewichtiges Wörtchen mitreden – nicht zuletzt bei der anstehenden Regierungsbildung. Laschet hat in vielen Jahren als Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europapolitiker ein dichtes Netzwerk geknüpft – auch über die CDU hinaus.

Das ehemalige Mitglied der legendären Bonner „Pizza-Connection“ von CDU und Grünen könnte als Brückenbauer zur Öko-Partei wichtig werden. Gleichzeitig steht Laschet Pate für eine geschmeidige Zusammenarbeit mit der FDP. In NRW ist das auch von persönlicher Freundschaft zwischen ihm und FDP-Chef Christian Lindner geprägte Bündnis in den vergangenen 100 Tagen als „Kuschel-Koalition“ wahrgenommenen worden.

Wortbruch und Wählertäuschung wirft hingegen die Opposition dem neuen Regierungschef vor. Noch im laufenden Jahr will die schwarz-gelbe Landesregierung rund 1,6 Milliarden Euro auf den über 140 Milliarden Euro hohen Gesamtschuldenberg des Landes draufsatteln. Sie entschuldigt das als „reinen Reparaturhaushalt“ nach sieben Jahren Rot-Grün mit nötigen Finanzspritzen vor allem für Kitas, Kliniken und Polizei.

In der Opposition hatten CDU und FDP neue Schulden in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen dagegen als Zeichen mangelnden Sparwillens gebrandmarkt. Nach Laschets erster Regierungserklärung im Landtag attestierte ihm daher der neue Oppositionsführer Norbert Römer (SPD): „Die Entzauberung Ihrer Regierung hat längst begonnen.“

Auch aus Sicht der Grünen sieht die Bilanz nach 100 Tagen Laschet nicht rosig aus. Die Chefin der NRW-Grünen, Mona Neubaur, kritisiert vor allem die geplante Einschränkung des Windkraftausbaus zwischen Rhein und Ruhr. „Einen Stolperstart“, nennt Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke das. Die Einführung von Studiengebühren für EU-Ausländer sei nur eines von vielen gebrochenen Versprechen der christlich-liberalen Koalition.