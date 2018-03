Sechs Jahre nach Rücktritt Büste für Ex-Bundespräsident Christian Wulff wird enthüllt

Kunst braucht seine Zeit: Bei der Büste von Wulff hat es aber etwas länger gedauert. Nach sechs Jahren wird sie nun am 22. Februar enthüllt.

Das 25.000 Euro teure Werk von Wulff wurde vom Berliner Bildhauer Bertrand Freiesleben gestaltet, der 2012 beispielsweise auch das Porträt von Alt-Bundespräsident Horst Köhler gefertigt hatte. (Foto: dpa) Christian Wulff

BerlinFast genau sechs Jahre nach seinem Rücktritt soll Alt-Bundespräsident Christian Wulff wie seine Amtsvorgänger eine Büste in der Ahnengalerie des Bundespräsidialamtes erhalten. Das Porträt, für das der ehemalige CDU-Politiker persönlich Modell stand, soll nach Informationen der „Bild am Sonntag“ am 22. Februar bei einem Empfang mit 40 geladenen Gästen enthüllt werden.

Das 25.000 Euro teure Werk wurde dem Bericht zufolge vom Berliner Bildhauer Bertrand Freiesleben gestaltet, der 2012 beispielsweise auch das Porträt von Alt-Bundespräsident Horst Köhler gefertigt hatte. Das Bundespräsidialamt hatte schon vor einiger Zeit den Auftrag dazu erteilt. „Die Büste ist nach einem längeren Planungs- und Fertigungsprozess im Dezember 2017 fertiggestellt worden“, sagte eine Sprecherin dem Blatt.