 Sicherheitsrisiko: Atomkraftwerke in Krisengebieten gefährdet

Atomkraftwerke in Krisengebieten Instabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse gefährden die Sicherheit von Atomanlagen, wie das Öko-Institut berichtet. (Foto: dpa)

BerlinSabotage, Angriffe, fehlende Kontrollen: Atomexperten warnen vor Risiken für Atomkraftwerke in Krisen- und Konfliktregionen. Kerntechnische Anlagen seien zwar vor terroristischen Anschlägen und anderen Sabotageakten geschützt“, heißt es in einer Studie des Öko-Instituts, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag. „Solche Schutzmaßnahmen richten sich jedoch üblicherweise ausschließlich gegen terroristische Bedrohungen und setzen eine funktionierende Staatsgewalt voraus.“ Nicht nur gezielte Angriffe, sondern auch instabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse können die Sicherheit gefährden.

In der Studie warnen die Fachleute des Ökoinstituts insbesondere vor Sicherheitsproblemen in der Ukraine, wo der Konflikt mit pro-russischen Separatisten andauert. Die für kerntechnische Sicherheit erforderliche Infrastruktur sei dort „nicht in dem erforderlichen Umfang vorhanden“. So habe Sabotage an Strommasten im Herbst 2015 den Betrieb des Atomkraftwerks Saporoschje so stark beeinträchtigt, dass die Betreiberfirma die Situation als hochgefährlich eingestuft habe.

Sicher, sauber und bezahlbar: So soll die Energiewende aussehen Drei Ziele Die Energiewende wurde 2011 nach der Atomkatastrophe von Fukushima ausgerufen. Die drei Ziele: sicher, sauber, bezahlbar.

Atomausstieg Acht Atomkraftwerke wurden sofort stillgelegt, im Sommer 2015 folgte das bayerische AKW Grafenrheinfeld. Die letzten Meiler sollen 2022 vom Netz gehen.

Ökostrom Der Ökostrom-Anteil an der Versorgung soll 2025 bis zu 45 Prozent betragen. Derzeit sind es rund 33 Prozent.

Klimaschutz Der Treibhausgasausstoß soll bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken, bis 2050 sogar um 80-95 Prozent. Erreicht wurden bis 2014 aber nur 27,7 Prozent Minderung.

Netze Windstrom muss vom Norden in den Süden, aber oberirdische Hochspannungsleitungen sind bei Anwohnern unbeliebt. Wenn die Netze überlastet sind, müssen die Verbraucher für den Ausfall der Produktion aufkommen – der Netzausbau ist deshalb ein Zankapfel.

„Zwischen- oder innerstaatliche Konflikte können diese Infrastruktur absichtlich oder unabsichtlich zerstören, was im schlimmsten Fall zu einer atomaren Katastrophe führen kann“, erklärte Strahlenschutz-Expertin Veronika Ustohalova. In der Studie geht es nicht nur um Kampfhandlungen und Sabotage. Auch Kontrollen durch Behörden, Ausbildung und Bezahlung von Fachpersonal sowie die Lieferung von Ersatzteilen könnten in Krisenzeiten leiden.