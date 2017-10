„Mit denen redet doch sonst keiner“

Nach der Wahl fiel er in ein Loch. Am Abend des 24. September stand er im Willy-Brandt-Haus ganz hinten auf der Bühne. Geduckt, erschüttert. Zehn Tage lang tauchte Gabriel ab. Seine Mitarbeiter machten sich Sorgen. Dann meldete er sich zurück. Wo? Natürlich in der Heimat. Vom „roten Klops“ spricht Gabriel stolz. Während die SPD überall den Bach runterging, verteidigten Gabriel und seine Mitstreiter die Bastion Braunschweig und Umgebung.

Er holte mit knapp 43 Prozent wieder sein Direktmandat – das zweitbeste Ergebnis eines SPD-Kandidaten im ganzen Land. „Wir kümmern uns jeden Tag, nicht nur vier Wochen vor der Wahl.“ Er gab dem Kreml-nahen TV-Sender „Russia Today“ ein umstrittenes Interview, um die Russland-Deutschen in seinem Wahlkreis zu erreichen: „Mit denen redet doch sonst keiner.“

Wie Niedersachsen vor der Wahl wirtschaftlich dasteht Wirtschaftsleistung Niedersachsen ist das Bundesland mit der fünftstärksten Wirtschaftsleistung. 2016 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 264 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 8,5 Prozent der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung. Nur in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ist der Anteil höher.

Pro Kopf Bei der Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigen schneidet Niederachsen schlechter ab. Hier findet sich das Bundesland mit knapp 65.000 Euro auf dem zehnten Platz wieder. Der Bundesschnitt liegt bei mehr als 70.000 Euro.

Wachstum Beim Wirtschaftswachstum lief es für Niedersachsen in den vergangenen drei Jahren unterdurchschnittlich. 2014 legte das Bruttoinlandsprodukt um 1,4 (bundesweit +1,6) Prozent zu, 2015 schrumpfte es um 0,2 (+1,7) Prozent und 2016 wuchs es um 1,4 (+1,9) Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 legte es dagegen mit 2,1 (+2,0) Prozent etwas kräftiger zu als der Bundesschnitt, wofür vor allem Industrie und Baubranche sorgten.

Arbeitslosigkeit Aktuell beträgt die Arbeitslosenquote 5,6 Prozent. Sie liegt damit knapp über dem Bundesschnitt von 5,5 Prozent. Zum Vergleich: In Bayern ist die Quote derzeit 3,0 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 7,3 Prozent.

Struktur In Niedersachsen sind zahlreiche Konzerne beheimatet, von Volkswagen über Continental und TUI bis hin zu Salzgitter. Dennoch ist die Struktur mittelständisch geprägt: Fast drei Viertel der Beschäftigen sind in kleineren und mittleren Unternehmen tätig, die auch die meisten neuen Jobs schaffen.

Branchen Der Wirtschaftsraum Wolfsburg-Hannover-Braunschweig gehört zu den wichtigsten Zentren der europäischen Automobilwirtschaft. Die Landeshauptstadt Hannover ist außerdem ein bedeutender Messestandort, etwa durch die Hannover Messe und die CeBit. Auch der Luftfahrzeugbau und der Schiffbau sind in Niedersachsen beheimatet, dass zugleich ein bedeutendes Agrarland ist.

Finanzen Das Land stand Ende 2016 mit fast 60 Milliarden Euro in der Kreide. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 7561 Euro. Das ist etwas mehr als der Durchschnitt aller Bundesländer, der bei 7365 Euro liegt.

Demnächst, wenn er nicht mehr „Mister Wichtig“ in Berlin ist („Ich hab' ja jetzt Zeit“), will er einen VW-Bus mieten, einen pensionierten Arbeits- und Sozialrechtler einladen und jene Stadtteile abklappern, wo 40 Prozent der Menschen AfD gewählt haben. Die SPD dürfe der schwierigsten aller Fragen jetzt nicht ausweichen: „Warum waren wir so sehr zufrieden mit unserem Programm, aber die Wählerinnen und Wähler nicht?“

Der Fokus auf soziale Gerechtigkeit habe die Menschen nicht überzeugt. Die Deutschen hätten auf Stabilität geschaut – und dort, wo der Staat Schulen, Krankenhäuser und Bushaltestellen dichtgemacht habe, aus Protest die Rechten gewählt.

Gabriel kennt die Mechanismen in der SPD. Unter seiner Führung wurden die Pleiten von 2009 und 2013 verdrängt. „Die Lieblingsausrede ist, die Plakate waren schlecht.“ Einfach werde es nicht, es gebe sicher viele Gründe: „Viele Hunde sind des Hasen Tod.“ Die SPD sei nicht nah genug an den Alltagssorgen der Bürger, zu elitär. Gabriels Funktionärs-Bashing ist berüchtigt. „Könnt ihr Euch vorstellen, im SPD-Ortsverein steht einer auf und sagt: Ich bin Raucher, gucke RTL und finde das mit den Flüchtlingen schwierig“, fragte er dieser Tage in Helmstedt in die Runde. „Oder schließen wir ihn unmittelbar aus der SPD aus?“

„Irgendwann“ werde er sich mit Vorschlägen zur SPD-Erneuerung zu Wort melden. Für viele in der Partei dürfte das wie eine Drohung klingen. Umgekehrt darf man fragen: Wer außer Gabriel kann so fulminant, ohne Manuskript, die Weltlage von Trump bis Kim, von Angst vor Terror und Flüchtlingen, den Aufstieg der AfD und das Versagen der Volksparteien so unters Volk bringen, dass selbst alte Genossen an seinen Lippen hängen?