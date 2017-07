München, Berlin und Frankfurt sind Vorreiter

Außerdem prognostizieren sie eine Welle an Kooperationen zwischen den unterschiedlichsten Anbietern aus verschiedenen Industrien – übrigens auch zwischen Wettbewerbern. Im Rahmen der Studie wurden nahezu 50 Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette identifiziert. Selbst große Konzerne hätten es somit schwer, Lösungen allein zu erbringen. Unternehmen, die nicht proaktiv offen seien für Kooperationen, haben keine Chance, sagte Riegel. Ein Unternehmen allein könne die Komplexität der verschiedenen Anwendungsbereiche nicht bewältigen.

Für die führenden Smart-City-Städte hierzulande halten die Verfasser der Studie München, Berlin und Frankfurt am Main. Die Städte hätten eine Vielzahl von Initiativen auf den Weg gebracht, von denen sich die meisten allerdings noch in der Pilotphase befänden. München punkte mit einer innovativen Smart-City-Plattform, die Informationen aufbereite und diese Unternehmen bereitstelle. Es gebe Versuche mit intelligenten Straßenlaternen, smarten Energienetzen und eine Sanierungs-Allianz für in die Jahre gekommenen Bauten.

Als Referenzprojekt für Berlin nennen die Autoren das so genannte Future Living Projekt – ein Projekt für das vernetzte, nachhaltige Wohnen der Zukunft. In Frankfurt soll mit dem Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ bis 2050 der Energieverbrauch um 50 Prozent reduziert und zugleich die Energieversorgung zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Die internationalen Vorreiter wie Nanjing in China, Dubai und Singapur profitieren von deutlich höheren finanziellen Zuwendungen durch den Staat sowie von politischem Support, heißt es bei eco. Ein Beispiel aus Singapur sei die gesetzliche Vorschrift, ab 2020 in jedem Fahrzeug ein genormtes Satellitennavigationsgerät an Bord führen zu müssen. Dieser regulatorische Durchgriff und die damit verfügbaren Daten eröffneten neue Wege für die urbane Mobilität der Zukunft. Von derartiger Unterstützung durch den Staat sei man in Europa weit entfernt. Hier steht die Entwicklung noch am Anfang: Nachhaltige und ganzheitliche Strategien – von Mobilität über Energiemanagement bis hin zu Sicherheitslösungen – seien selten.

Zu den europäischen Spitzenreitern zählen unter anderem Santander und Barcelona in Spanien. Santander startete 2010 eine Smart-City-Initiative, gefördert von der EU. Mit seinen 175.000 Einwohnern gilt die Stadt auf der iberischen Halbinsel als Vorreiter im „sensor-gesteuerten Verkehr“ und „Abfallmanagement“. Barcelona ist mit 1,6 Millionen Einwohnern deutlich größer und geht mit seinem Smart City Konzept auch weiter, beobachtet der Verband der Internetwirtschaft. Es würden Programme etabliert, um Startups anzusiedeln und Kooperationen zwischen Institutionen und privatwirtschaftlichen Organisationen zu fördern. Allerdings werde auch hier nicht die Dynamik der Smart Citys von Dubai, Singapur oder Nanjing erreicht.

Der Bereich mit dem größten Marktvolumen im Smart-City-Ökosystem ist die Transport- und Logistikbranche. Als Beispiele nennt die Studie intelligente Parksysteme, eine reibungslose Verzahnung unterschiedlicher Verkehrssysteme sowie ein intelligentes Verkehrsmanagement. Auch der Bereich IT-Sicherheit und Netzinfrastruktur profitiert von besonders großen Investitionen – mit circa 3,5 Milliarden Euro Umsatz 2017 und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 13 Prozent.

Gemeinsam mit dem Bereich physischer Sicherheit mit audiovisueller Überwachung, intelligenten Zugangskontrollsystemen sowie Identitätsmanagement und Gebäudeautomatisierung vereinen die genannten Wachstumsfelder über 65 Prozent des gesamten Smart-City-Marktes im Jahr 2017 für sich.

Hohe Investitionen sagt die Studie auch für die Gesundheits-Infrastruktur voraus. Mobile Gesundheitsgeräte wie portable Blutzuckermessgeräte treiben diese Entwicklung. Die alternde Bevölkerung wird zunehmend von digitalen Patientenakten und persönlichem Gesundheitsmanagement profitieren.