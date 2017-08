Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wolfgang Schäuble „Wenn ich die Steuereinnahmen des Bundes um die 17 Milliarden absenke, habe ich keinen Spielraum mehr für Familien“, entgegnete der Bundesfinanzminister. (Foto: dpa)

SonnebergBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lehnt Forderungen nach einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags rigoros ab. „Das machen wir aber nicht“, sagte er am Montag bei einer CDU-Wahlveranstaltung im thüringischen Sonneberg. Er sei vielmehr dafür, 2020 mit dem Abbau des Soli zu beginnen und dann schrittweise fortzufahren. Er sei „entschieden dagegen“, alles, was der Bund an Finanzspielraum habe, für die komplette Abschaffung einzusetzen. Das würde den Bund rund 17 Milliarden Euro auf einen Schlag kosten. „Wenn ich die Steuereinnahmen des Bundes um die 17 Milliarden absenke, habe ich keinen Spielraum mehr für Familien“, argumentierte er mit Blick auf die von seiner Partei angestrebte stärkere Unterstützung von Familien.

Den Spielraum für „Korrekturen“ beim Einkommensteuertarif, um die kräftige Progression im mittleren Bereich abzudämpfen, bezifferte Schäuble erneut mit rund 15 Milliarden Euro. Hier zu handeln sei auch nötig, um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten. Zudem müsse noch mehr für Forschung und Entwicklung getan werden. Bei Investitionen in Infrastrukturprojekte werde alles getan, was überhaupt konkret möglich sei.