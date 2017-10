„Die Sommerzeit ist relativ überflüssig“

„Die Sommerzeit ist relativ überflüssig“, urteilte etwa im vergangenen Jahr das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (Tab). Das Tab ist eine selbstständige wissenschaftliche Einrichtung, die die Bundestagsabgeordneten und die Parlamentsausschüsse in Fragen des wissenschaftlich-technischen Wandels berät.

Die EU-Kommission hatte sich 2007 auch schon mit dem Thema beschäftigt und herausgefunden, dass, abgesehen von der Begünstigung von Freizeitaktivitäten und der Erzielung geringfügiger Energieeinsparungen, die Auswirkungen der Sommerzeit kaum ins Gewicht fallen würden. Auch die Tab-Experten konstatieren in ihrer Studie zur Bilanz der Sommerzeit, dass die Auswirkungen weder in die eine noch andere Richtung in „relevantem Maß“ messbar seien. Die Energieeinsparmöglichkeiten, weswegen der Zeitenwechsel eingeführt worden war, seien nur in sehr geringem Umfang nachweisbar. Positive Effekte gebe es lediglich im Photovoltaikbereich. Auch die Wirtschaft habe sich im Wesentlichen mit der Sommerzeit arrangiert.

Rechtlich gesehen ist es Deutschland nicht möglich, die Zeitumstellung im Alleingang abzuschaffen. Jede Änderung des gegenwärtig bestehenden halbjährlichen Wechsels zwischen Normalzeit und Sommerzeit erfordert eine Änderung der entsprechenden EU-Richtlinie. Und ob ein Verfahren zur Änderung der Sommerzeitregelung eingeleitet werde, geben die Experten zu bedenken, liege allein im Ermessen der EU-Kommission, die dazu auch erstmal aufgefordert werden muss.

Inzwischen prüft die EU-Kommission Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Die Frage werde derzeit unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen untersucht, bestätigte eine Sprecherin am Freitag. Sobald es ein Ergebnis gebe, werde man die Öffentlichkeit darüber informieren.

Der FDP ist die Zeitumstellung auch ein Dorn im Auge. „Zwar macht die Abschaffung nur dann Sinn, wenn andere Länder der EU auch mitmachen“, sagte Michael Theurer aus dem FDP-Präsidium der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Aber „eine deutsche Regierung, die das Vorhaben entschlossen vorantreibt, kann dann auch auf europäischer Ebene überzeugen“, sagte er. Sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen bedeute es unnötigen Aufwand, wenn an der Uhr gedreht werde.

Die FDP fordert bereits seit Jahren ein Ende der Sommerzeit. Vor einem Jahr plädierte auch die Union dafür, die Sommerzeit abzuschaffen. Auch wenn die gesundheitlichen Auswirkungen noch so gering seien, seien sie möglicherweise vorhanden. Zudem koste die Zeitumstellung jedes Mal viel Geld, ohne dass Deutschland einen Nutzen davon habe. Auch die Linke forderte eine Abschaffung. Zur Begründung verwies ein Vertreter der Fraktion darauf, dass es allein in der Legislaturperiode zur Abschaffung der Sommerzeit 571 Petitionen im Bundestag gegeben habe, so viele wie bei sonst keinem anderen Thema.

Die Vertreter der SPD und der Grünen machten damals deutlich, dass angesichts der aktuell brisanten Themen wie der Lösung der Flüchtlingskrise das Thema Zeitumstellung nicht oben auf der Agenda stehe. Möglicherweise greift der neue Bundestag das Thema wieder auf.