Sondierungsgespräche Eine Wunschkoalition ist Jamaika nicht. Aber man muss ja. (Foto: dpa)

BerlinSchon der erste Satz im gemeinsamen Papier zu den Sondierungsgesprächen, das dem Handelsblatt vorliegt, spricht Bände: „Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes.“ Die Parteien stellen gleich am Anfang klar: Eine Wunschkoalition ist Jamaika nicht. Aber man muss ja. „Die Menschen erwarten von uns, gemeinsam zentrale Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“, heißt es in dem 61-seitigen Papier.

Tatsächlich haben sich die Parteien auf viele Dinge geeinigt, die heute Abend schlussendlich festgelegt werden sollen. Die größten Knackpunkte stehen jedoch noch aus.

Migration

Neun Stunden dauerte die Bearbeitung des Themas Migration am Dienstag laut Teilnehmerkreisen. Die Stimmung war entgegenkommend, aber an manchen Stellen ging es auch hitzig zu. Vor allem die Grünen liegen Überkreuz mit den Vorstellungen von FDP und Union. Einigkeit besteht bei der Einrichtung von zentralen Aufnahme- und Registrierzentren außerhalb der EU oder an den Außengrenzen unter dem Dach des Uno-Flüchtlingswerks UNHCR.

Beim Thema Einwanderungsgesetz ist man sich zwar noch nicht ganz grün, eine gemeinsame Linie scheint aber in greifbare Nähe gerückt. Knackpunkt könnte noch die Deklarierung von sicheren Herkunftsländern sein. Während der Verhandlungen war die FDP von ihrer ursprünglichen Forderung abgerückt, alle Länder mit einer Anerkennungsquote von Asylsuchenden unter zehn Prozent zu sichereren Herkunftsländern zu erklären und hatte sich auf den Vorschlag von CDU und CSU eingelassen, die diese Quote bei fünf Prozent haben wollte. Die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, die vor allem die CSU gefordert hatte, ist der kritischste Streitpunkt. CDU und CSU wollen eine Obergrenze von 200.000 Menschen pro Jahr. Die Grünen wollen gar keine Begrenzung. Die FDP hatte einen Korridor von 150.000 bis 250.000 Menschen ins Spiel gebracht.

Prüfen wollen die Jamaika-Unterhändler, „ob durch einen neuen oder veränderten Status für Kriegsflüchtlinge“ das Asylsystem entlastet werden kann. Ein gordischer Knoten, den die Parteichefs durchschlagen müssen, ist auch das Thema Familiennachzug. Die Union lehnt es weiter ab, dass Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus ab März 2018 wieder ihre Familien nachholen dürfen, die Grünen wollen den Nachzug wieder erlauben, die FDP nur im Rahmen der noch festzulegenden Obergrenze. Umstritten ist weiter die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, die die Grünen ablehnen. Darüber, dass neu einreisende Flüchtlinge in Ankunfts- und Entscheidungszentren untergebracht werden sollen, herrscht inzwischen weitgehend Konsens, die Grünen wollen aber Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive von dort rasch auf die Kommunen verteilen. Die legale Arbeitsmigration wollen die möglichen Jamaika-Partner erleichtern, wenn auch über Details noch gerungen wird. Weiter strittig ist die doppelte Staatsbürgerschaft.

Klima

Die Parteien bekennen sich zu den gemeinsamen Klimazielen – selbst dem nationalen Klimaziel für das Jahr 2020. Das war es aber auch schon mit den gemeinsamen Positionen. Uneinigkeit besteht darin, wie groß die Lücke der CO2-Einsparung zum Erreichen des Ziels von 2020 ist. Während CDU, CSU und FDP die Lücke schließen wollen, indem sie drei bis fünf Gigawatt Kohleverstromung reduzieren wollen, wollen die Grünen die Kohlekraftwerke im gleichen Zeitraum um acht bis zehn Gigawatt reduzieren.

Finanzen

In dem Verhandlungspapier bekennen sich die Parteien dazu, den Solidaritätszuschlag („Soli“) schrittweise abzubauen. Allerdings steht in dem Papier nicht, in welchem Zeitraum das geschehen soll. Auch in welcher Höhe der schrittweise Abbau erfolgen soll, darüber wurde noch keine Einigung erzielt.

Arbeitsmarkt

In der Arbeitsmarktpolitik sind überraschend viele Streitfragen noch ungeklärt. Ob das Arbeitszeitgesetz von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umgestellt wird, müssen die Parteichefs entscheiden. Ebenso die Frage, ob die Verdienstgrenze bei Minijobs an die Lohnentwicklung angepasst und die Mindestlohnbürokratie abgespeckt wird. Bei allen Punkten haben die Grünen bedenken. Uneinigkeit herrscht auch in der Frage, ob die Sozialbeiträge unter 40 Prozent gehalten werden sollen und der Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei Erreichen einer bestimmten Rücklage gesenkt werden kann. Einig ist man sich, befristete Jobs zu erhalten, aber Missbrauch zu bekämpfen und Langzeitarbeitslose stärker zu fördern.

Innere Sicherheit

Der dickste Brocken ist wie erwartet für die Parteichefs übrig geblieben: die Vorratsdatenspeicherung. Grüne und FDP sehen das Sammeln von Daten ohne konkreten Anlass weiter höchst kritisch. Die Union dagegen hält weiter an der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung als „notwendigem Instrument zur Verhinderung von Terroranschlägen und Aufklärung schwerster Kriminalität“ fest, macht aber den Kompromissvorschlag, zunächst den Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht abzuwarten. Die Liberalen hatten in Karlsruhe gegen die Datenspeicherung geklagt.

Einigkeit erzielt haben Union, FDP und Grüne bei der Aufstockung von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden, wobei der Anteil des Bundes weiter strittig ist. Fahnder sollen Online-Durchsuchungen und Quellen-Telekommunikationsüberwachung nutzen dürfen. Das war eine zentrale Forderung der Union. Die potenziellen Jamaika-Partner wollen aber „die bestehenden gesetzlichen Schutzschwellen“ stärken. Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz sollen stärker die Arbeit der Landesbehörden koordinieren, Videoüberwachung kann an Kriminalitätsschwerpunkten oder bei Großveranstaltungen angeordnet werden.