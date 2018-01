 Sonntagstrend: Grüne gewinnen in der Wählergunst

Laut einer jüngsten Umfrage gewinnen die Grünen zunehmend die Gunst der Wähler und verringern somit ihren Abstand zur AfD. Auch die Union legt an Stimmen zu. Nur eine Partei büßt weiterhin an Prozenten ein.

Die Partei liegt derzeit an vierter Stelle. (Foto: dpa) Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen gewinnen einer Umfrage zufolge zum Parteitag in der Gunst der Wähler. Sie kommen der jüngsten Umfrage zufolge auf elf Prozent der Stimmen, das ist ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche, wie aus dem jüngsten Sonntagstrend hervorgeht, den das Forschungsinstitut Emnid für „Bild am Sonntag“ erhebt. Damit liegen sie weiterhin hinter der AfD, die zwar einen Punkt verliert, aber mit zwölf Prozent an dritter Stelle verharrt.

Die Union legt einen Prozentpunkt zu auf 34 Prozent, die SPD verliert einen Zähler auf 20 Prozent. Linke mit zehn Prozent und FDP mit acht Prozent bleiben der Erhebung nach unverändert. An der Umfrage vom 18. bis 24. Januar beteiligten sich 1513 repräsentativ ausgewählte Personen.