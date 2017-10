 Sorgen in Deutschland: Trump wird neue Iran-Politik verkünden

Donald Trump Dem US-Präsidenten geht das Iran-Abkommen nicht weit genug. (Foto: AP)

Washington/Teheran Schon länger wartet die internationale Gemeinschaft darauf, dass US-Präsident Donald Trump sein weiteres Vorgehen in Sachen Iran verkündet. An diesem Freitag um 12.45 Uhr Ortszeit und somit 18.45 Uhr deutscher Zeit soll es so weit sein. Hintergrund ist das Atomabkommen mit dem Iran, das Trump in den vergangenen Wochen immer wieder in Frage gestellt und scharf kritisiert hat.

Der Republikaner muss dem Kongress bis zum Sonntag sagen, ob der Iran die Auflagen aus der Vereinbarung erfüllt. Es wird damit gerechnet, dass der Präsident diese Bestätigung verweigern wird.

Das Atomabkommen wurde im Juli 2015 vom Iran, den Uno-Vetomächten USA, Russland, China, Frankreich und England sowie Deutschland geschlossen. Als Folge verzichtet der Iran auf die Entwicklung von Nuklearwaffen. Im Gegenzug sollen Sanktionen aufgehoben werden. Alle Beteiligten – bislang auch die USA – haben Teheran bisher bescheinigt, den Vertrag einzuhalten.

Trump mache sich umfangreiche Gedanken dazu, was er in Bezug auf den Iran tun solle, sagte der Stabschef des Präsidenten, John Kelly, am Donnerstag. Da Trump stets betont hat, dass es ihm beim Thema Iran um einen Gesamtansatz geht, könnte das auch andere rechtliche oder politische Ansätze als bisher bedeuten.

Die USA verweisen seit längerem darauf, dass es ihnen beim Iran nicht nur um das Thema Atom gehe, sondern um die strategische und politische Rolle des Landes im konfliktreichen Nahen Osten. Iran ist eine der größten Regionalmächte und Erzfeind der US-Verbündeten Saudi-Arabien zum einen und Israel zum anderen.

Beste Freunde oder Zweckbündnis? – Moskau und Teheran kooperieren Welche Bedeutung hat Russland für den Iran? Im Iran ist es ein offenes Geheimnis, dass Ruhanis Führung lieber mit dem Westen zusammenarbeiten würde als mit Moskau. Aber auch nach dem Atomdeal klappt die Kooperation mit dem Westen nicht so, wie Teheran sich das vorgestellt hatte. Die USA bremsen. So bleibt politisch wie wirtschaftlich Russland als Alternative – neben China. Beobachter in Teheran sprechen von einer Zweckehe mit Moskau.

Warum ist der Iran für Russland wichtig? Moskau sieht in Iran einen großen Absatzmarkt für seine Industriegüter, für Kerntechnik und Waffen. Außerdem schätzt Russland den Iran als zuverlässig anti-amerikanischen Partner.

Wie kooperieren Moskau und Teheran im Syrien-Krieg? Ihr militärisches Eingreifen hat Assads politisches Überleben gerettet. Dabei steuert Russland vor allem seine Luftwaffe bei, der Iran hat Bodentruppen entsandt. Seit der Islamischen Revolution 1979 ist Russland das erste Land, das eine iranische Luftwaffenbasis nutzen darf für Angriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Der Stützpunkt Nodscheh liegt in der westlichen Provinz Hamedan.

Wie arbeiten Iran und Russland wirtschaftlich zusammen? Es geht um Energie, zivile Luftfahrt und Bahnverkehr. Auch beim Vorgehen auf dem Weltölmarkt stimmen sich beide ab. Strategische Bedeutung hat die Kooperation im militärischen und nuklearen Bereich. Russland hat das Kernkraftwerk Buschehr im Südwestiran gebaut, es hat auch S-300-Luftabwehrsysteme geliefert. Langfristig soll das Handelsvolumen auf über 10 Milliarden Euro im Jahr steigen.

Gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern? Differenzen dringen nur selten an die Öffentlichkeit. Teheran hat viele Gegner; es kann sich nicht leisten, auch noch mit Russland Streit auszutragen. Aber Moskau gilt im Iran nicht gerade als zuverlässiger Partner. Bei den Rüstungs- und Nukleargeschäften gab es Verzögerungen, die nicht nur technische, sondern auch politische Gründe hatten. Russland wiederum muss sich bemühen, dass der kurze Draht zu der schiitischen Regionalmacht nicht das Verhältnis zu anderen, meist sunnitischen Partnern im Nahen Osten beeinträchtigt – zum Beispiel zur Türkei oder den Golfstaaten. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu warnte Putin jüngst vor angeblichen Machtplänen Irans.

Sollte Trump am Freitag seine Bestätigung verweigern, muss der Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden sollen. Erst dieser Schritt käme einer Aufkündigung des Abkommens gleich. Eine Mehrheit für Sanktionen ist im Senat fraglich.

„Es gibt weder einen Grund panisch zu werden noch die eventuellen irrationalen Entscheidungen Trumps überhaupt ernst zu nehmen“, sagte Irans Parlamentspräsident Ali Laridschani am Donnerstag. Die internationale Gemeinschaft sei gegen Trumps Alleingänge.

Vizepräsident und Atomchef Ali Akbar Salehi hofft insbesondere auf die Unterstützung der Europäischen Union. „Wir setzen auf die Europäer und bis jetzt waren die Signale diesbezüglich ja auch positiv“, sagte Salehi laut Nachrichtenagentur Irna. Wichtig sei jedoch, dass die Europäer sich auch im Ernstfall gegen die USA und auf die Seite des Irans stellten.