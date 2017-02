„Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“

Doch der Star war an diesem Abend der prominente Gast, Programm hin oder her. Seine Anwesenheit war ein Geschenk für Rehlinger und Maas, eine große Hilfe in schweren Wahlkampfzeiten. „Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“, forderte Schulz die mehr als 700 anwesenden SPD-Mitglieder und Gäste auf. „Die Menschen müssen spüren, dass wir es ernst mit ihnen meinen.“ Die SPD-Wähler erwarteten nicht, dass sie zu Millionären gemacht würden: „Sie erwarten von uns, dass wir dafür sorgen, dass sie ein Leben in Würde leben können.“ Er empfahl der SPD „die Rückbesinnung auf unsere traditionellen Werte, dass im Mittelpunkt all unseres Handelns der Mensch mit seiner Würde stehen muss.“ „Wir sind von dem, was wir in diesen Tagen erleben, ermutigt, dass es kein Abonnement für andere Parteien auf den ersten Platz gibt“, sagte Schulz.

Und doch sind es die gleichen Allgemeinplätze, mit denen es Schulz derzeit schafft, die Menschen für sich zu gewinnen. Er, der Mann aus der Provinz, der stolz auf seine Heimat Würselen ist und auf die Zeit, die er dort als Bürgermeister verbracht hat, wirbt für höhere Einkommen und daraus resultierende stabile Renten, er will um Arbeitsplätze kämpfen und eine Steuerpolitik durchsetzen, bei der „die, die hart arbeiten, nicht schlechter gestellt sein dürfen als die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen.“ Die Gerechtigkeitslücke, sie ist sein Thema.

Nach minutenlangem Beifall verlässt Schulz am späten Abend die Bühne. Er sieht zufrieden aus. Im Gepäck hat er ein Ortsschild, das die Genossen ihm als kleines Dankeschön überreicht haben. Darauf steht: „Orschulz“. Wieder ein erfolgreicher Tag.