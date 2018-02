SPD-Beben Schulz verzichtet auf das Außenministerium

SPD-Parteichef Martin Schulz steht vor dem politischen Aus. Wegen des Drucks aus den eigenen Reihen verzichtet er auf das Außenministerium.

BerlinDer noch amtierende SPD-Parteichef Martin Schulz verzichtet auf den Posten des Außenministers in einer Großen Koalition. Der Druck in der eigenen Partei war zu groß geworden. Schulz selbst erklärte am Freitagmittag seinen Rückzug. Er hoffe „gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind“, sagte Schulz. „Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurück stehen müssen.“

Zugleich warb er für eine Neuauflage der Großen Koalition. „Umso mehr ist es für mich von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin“, so Schulz.

Zuvor hatten das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und „Bild“ von Schulz' Rückzugsplänen berichtet.

Wegen seiner ursprünglichen Aussage, nicht in ein Kabinett unter Angela Merkel eintreten zu wollen, war Schulz zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Noch-Außenminister Sigmar Gabriel, der im Kabinett hätte weichen müssen, hatte Schulz „Wortbruch“ vorgeworfen.

„Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt“, hatte Gabriel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt. Welches Versprechen er meint, sagte er nicht. Gabriel hatte im Januar zugunsten von Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden.

Es wird seither kolportiert, dass Schulz ihm damals für den Fall einer neuen Großen Koalition versprochen hat, dass er das Außenamt behalten darf.

Schulz hatte noch am Mittwoch erklärt, dass er selbst Außenminister werden will, obwohl er nach der Wahl ausgeschlossen hatte, in ein Kabinett von Merkel einzutreten. Schulz wird nach dem anstehenden SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben.

Es ist offiziell: Schulz erklärt Verzicht auf Außenministerium. Dafür im Gespräch: Katarina Barley. Aber bislang nicht mehr als ein Gerücht. — Martin Greive (@MartinGreive) February 9, 2018

Den Rückzug von Schulz begrüßt auch die Mehrheit der Deutschen. Drei von vier Befragten (72 Prozent) hätten einen Wechsel ins Außenministerium für einen falschen Schritt gehalten, wie eine am Freitag veröffentlichte Forsa-Erhebung im Auftrag von RTL und n-tv ergab. 26 Prozent hielten es für richtig. Auch 60 Prozent der SPD-Anhänger wollten Schulz nicht in einer Regierung unter Angela Merkel sehen.

Die SPD insgesamt kann in der Umfrage auch nicht davon profitieren, dass Andrea Nahles neben der Fraktionsführung auch den SPD-Vorsitz übernehmen soll. Wäre am Sonntag Wahl, erhielten die Sozialdemokraten wie in der Umfrage der Vorwoche 18 Prozent der Stimmen. „Ein positiver Nahles-Effekt ist für die SPD zumindest bislang nicht erkennbar“, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. Die Union würde bei der Sonntagsfrage zwei Prozent einbüßen und käme auf 31 Prozent.

„Jetzt mal Schluss mit der Selbstzerfleischung – Kein Bock auf Mimimimi!“ „Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt.“ 1 von 11 Mit diesen Worten beklagt sich der noch geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel deutlich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe über mangelnde Wertschätzung seiner Arbeit durch die SPD-Führung und den Umgang mit seiner Person. Erste Reaktionen aus der Politik folgten prompt. „Niemand hat tatsächlich das Recht auf ein bestimmtes Amt.“ 2 von 11 Die thüringische Finanzministerin Heike Taubert weist den Bundesaußenminister zurecht. Als Gabriel den Parteivorsitz an Martin Schulz abgab, hätte ihm klar sein müssen, dass er nun Entscheidungen der Parteiführung akzeptieren müsse. Taubert ergänzte, sie wisse nicht, ob Gabriel der Verbleib im Außenministerium versprochen worden sei. Aber so etwas könne man ohnehin nicht versprechen. „Sigmar Gabriel ist ne dufte Type. [...] Ich kann seinen Frust verstehen. Ich hätte an seiner Stelle aber nicht die gleiche Wortwahl getroffen.“ 3 von 11 Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Ulrich Kelber (l.), zeigt grundsätzliches Verständnis für die heftige Kritik. „Es geht nicht, wenn zwei Leute sich an der Parteispitze zusammensetzen und sagen, wir teilen jetzt die Partei unter uns auf.“ 4 von 11 Auch die SPD-Linke Hilde Mattheis äußert Verständnis für Gabriel. Die Äußerungen der SPD-Führung über Ministerämter kämen zur Unzeit. „Irgendwie auch menschlich ok.“ 5 von 11 Grünen-Chef Robert Habeck schlägt sich auf die Seite des wohl scheidenden Außenministers. Dass Gabriel nun „so hinlangt“, sei „irgendwie auch menschlich ok“. „Ämter werden nur auf Zeit vergeben. Damit muss er sich abfinden, und ich glaube, das schafft er auch.“ 6 von 11 Der frühere Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann, der sein Amt an Andrea Nahles verloren hatte. „Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.“ 7 von 11 Gabriels Tochter Marie sieht in dem wohl verlorenen Posten nach Worten ihres Vaters auch etwas Positives. „Du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns.“