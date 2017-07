SPD-Chef Martin Schulz Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten vor der Statute von Altkanzler Willy Brandt. (Foto: Reuters)

BerlinSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will in den zehn Wochen bis zur Bundestagswahl versuchen, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Enge zu treiben. Während Merkel zur Zukunft des Landes wenig sage, wolle er umso konkreter werden: „Mir jedenfalls ist es wichtig, dass die Bürger eine echte Wahl haben. Ich bin mir sicher, Deutschland kann mehr“, sagte Schulz am Sonntag bei einer SPD-Konferenz in Berlin. Dort stellte der Parteichef einen 19-seitigen „Zukunftsplan für ein modernes Deutschland“ vor.

„Ich möchte ein Kanzler sein, der Probleme anpackt“, sagte Schulz, der mit seiner Partei in Umfragen weit hinter der Union liegt. Er wolle kein Regierungschef sein, der sich etwa in der Bildungspolitik vor weitreichenden Reformen wegducke. „Wir werden der bildungspolitischen Kleinstaaterei ein Ende machen“, betonte Schulz.

Die SPD regiert allerdings seit Jahrzehnten in einem Großteil der 16 Bundesländer, die für die Bildungspolitik verantwortlich sind. Schulz kündigte an, falls er Kanzler werde, wolle er in den ersten 50 Tagen eine nationale Bildungsallianz schmieden. Ein Kanzler könne zwar keine Bildungspolitik diktieren, aber Deutschland müsse sich höhere Ziele setzen als bisher. „Wir müssen in Deutschland endlich viel mehr Geld für die Bildung ausgeben.“

„Mindestdrehzahl“ für Investitionen

Schulz schlägt außerdem eine Investitionspflicht des Staates vor. „Neben der Schuldenbremse brauchen wir eine Mindestdrehzahl für Investitionen, die die Substanz unseres Landes erhält und zukunftsfest macht“, sagte er.

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 24. September präsentierte Schulz einen Zukunftsplan für mehr Flüchtlingssolidarität in Europa, mehr Investitionen und mehr Gerechtigkeit vor. Das Zehn-Punkte-Programm fasst im Wesentlichen das vor drei Wochen beschlossene Wahlprogramm zusammen. Einige Punkte sind neu: So sollen EU-Länder „finanzielle Nachteile in Kauf nehmen“, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Erwerbstätige sollen ein staatlich finanziertes „Chancenkonto“ für die Weiterbildung nutzen können.

Das vom Staat mit bis zunächst 5.000 Euro gefüllte persönliche „Chancenkonto“ würde jeder Erwachsene über 18 mit festem Wohnsitz in Deutschland erhalten, um davon Weiterbildung, Existenzgründung und Auszeiten zu finanzieren. Aber auch Bürger ausländischer Herkunft sollen nicht leer ausgehen. Sind sie schon lange im Land und verfügen über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, sollen sie ebenfalls das Konto erhalten.

Langfristig sollte das Kontoguthaben auf 15.000 bis 20.000 Euro anwachsen. Schwachpunkt des Vorschlags ist, dass die SPD nicht sagt, wie teuer das für die Steuerzahler wird und wer das finanziert. Es gibt Ideen, Geld, das der Staat aus einer höheren Erbschaftsteuer kassieren könnte, für die Erwerbskonten zu verwenden.

Das neue Instrument soll bestehende staatliche Leistungen nicht ersetzen oder zu Doppelstrukturen führen. Während des Bezugs von Arbeitslosengeld oder Hartz IV (Grundsicherung) würde das „Chancenkonto“ eingefroren. Auch soll darauf geachtet werden, dass Arbeitgeber ihre freiwilligen Weiterbildungsangebote nicht zurückschrauben, nur weil der Staat mit dem Konto für jedermann auf dem Markt ist.