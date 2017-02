Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Steilvorlage Nordrhein-Westfalen

„So heftig, wie das in den letzten Tagen abgelaufen ist, habe ich das noch nicht gesehen“, sagt auch Kajo Wasserhövel, der unter SPD-Chef Franz Müntefering die Bundestagswahlkämpfe 2005 und 2009 leitete. Er fühlt sich an die Schlussphase des Wahljahres 2005 erinnert, als Kanzler Gerhard Schröder die Wahl gegen seine Herausforderin Angela Merkel auf den letzten Metern fast noch für sich entschied. „Damals kam in eine über längere Zeit betonierte Stimmungslage Bewegung“, sagte Wasserhövel der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei nun ähnlich. Von einem Strohfeuer geht er nicht aus: „Das ist schon eine fundamentale Veränderung der Stimmungslage.“

Auch Stauss sieht in den Umfragen derzeit „viel Bewegung“. Es kehrten Wähler zurück, die bislang die SPD nicht wählen wollten, weil ihnen der Vorsitzende nicht gefiel. Die SPD werde auch für grüne Wähler attraktiv, weil sich die Grünen mit ihrem „Schlafwagen-Duo“ aus Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir selbst aus dem Rennen genommen hätten.

„Das kann ein Momentum entwickeln, von dem wir derzeit noch gar nicht absehen können, wo das hinführt und wie lange es anhält“, meint Stauss. Dass es sich um einen „Starthype“ handelt, glaubt der erfahrene Wahlkämpfer nicht: „Die Umfragen sind ja kein reines Selbstbesäufnis unter Genossen.“ Der langjährige Wahlkampfleiter Wasserhövel verweist zudem auf den Wert der Umfragen für die Motivation der Wahlkämpfer: „Da wird sehr, sehr viel Kraft gerade frei.“

Doch bis zur Bundestagswahl am 24. September ist es noch etwas hin. Stauss empfiehlt der SPD, neben der sozialen Gerechtigkeit auch den „Zukunftsaspekt“ stärker zu fokussieren. Die Partei sei immer am besten gewesen, wenn sie sich als Fortschrittspartei profiliert habe. Das sei etwa mit Willy Brandt und „mehr Demokratie wagen“ der Fall gewesen, aber auch mit Schröder und seinem „Feuerwerk an Reformen“.

Stauss selbst organisiert derzeit den SPD-Wahlkampf für die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Die Wahl am 14. Mai gilt als kleine Bundestagswahl. „Ich bin gespannt, ob wir eine Steilvorlage hinbekommen“, sagt Stauss.