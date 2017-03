 SPD-Kanzlerkandidat privat : Was in Schulz' Tagebuch steht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz

Seit fast 40 Tagen ist Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat nominiert. Seitdem hat er öffentlich angekündigt, die Agenda 2010 zurückdrehen zu wollen, Managergehälter zu deckeln, Steuerflucht zu bekämpfen und die Milliardenüberschüsse des Staates in Investitionen zu stecken.

Doch bei seinen Auftritten gewährt er immer wieder auch Einblicke in sein Privatleben, sein Umfeld und seine persönlichen Vorlieben. So erfährt der Wähler etwa, dass Schulz Anhänger des 1. FC Köln ist oder dass in seinem neuen Berliner Büro eine kleine Statue von Willy Brandt steht – eine Mini-Ausgabe der überlebensgroßen Brandt-Skulptur von Rainer Fetting, die das Atrium der SPD-Zentrale ziert.

Fast schon als Standardpassage kann Schulz‘ Abriss über den eigenen Fall und Werdegang gelten. Er sei „Sohn einfacher Leute“, hebt er in seinen Reden dann an. „Meine Mutter war eine katholische, konservative Hausfrau, mein Vater war Polizist, der elfte Sohn eines Saarländischen Bergmanns“, erzählte er. „Meine Mutter war auch eine Mitbegründerin der CDU in meiner Heimatstadt“, erklärte er neulich. „Noch kurz vor ihrem Tod habe ich ihr gesagt: Clara, das ist der Beweis dafür, dass auch große Frauen nicht frei von Irrtümern sind.“

Martin Schulz – ein Politikerleben Startschuss 1974 tritt Martin Schulz in die SPD ein.

Bürgermeister 1987 bis 1998 war der gelernte Buchhändler Bürgermeister der Stadt Würselen bei Aachen.

EU-Parlament Ab 1994 war Martin Schulz Mitglied des Europäischen Parlaments.

In der Partei Seit 1999 gehört er dem SPD-Parteivorstand und dem Parteipräsidium an.

In Straßburg und Brüssel Von 2004 bis 2012 ist Schulz Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im Europaparlament.

Präsident Seit 2012 stand er als Präsident dem EU-Parlament vor – im November 2016 kündigt er seinen Wechsel in die Bundespolitik an.

Spitzenkandidat Nach dem Rückzug von Parteichef Sigmar Gabriel soll Schulz die SPD in den Bundestagswahlkampf 2017 führen.

Dann spricht er über seine jungen Jahre: „Ich war ein begeisterter Fußballspieler und deshalb lieber auf dem Sportplatz als auf der Schulbank.“ Als hier zuletzt zustimmendes Klatschen aufkam, fügte er gleich hinzu, es seien offenbar „Gesinnungsgenossen“ im Saal.

Als junger Mann seien seine Fußballträume jedoch zerplatzt und in dieser Zeit habe er „die Orientierung“ verloren. Damit deutet Schulz seine damalige Alkoholsucht an. „Ich weiß, was es bedeutet, wenn man vom Weg abkommt, aber ich weiß auch, wie gut es sich anfühlt, wenn die Familie und Freunde einen wieder aufrichten und man dadurch eine zweite Chance bekommt“, erklärt der SPD-Kanzlerkandidat stets.

Er sei stolz darauf, eine Buchhändlerlehre absolviert zu haben, berichtet der 61-Jährige gerne. Er schwärmt dann von dem kleinen Buchladen, den er eröffnete, den es immer noch gibt und der „gut sortiert“ sei. Einmal sagt er: „Ich bin Buchhändler von Beruf“, dann stutzt er und korrigiert: „Also heute bin ich Politiker von Beruf, aber ich habe einen ordentlichen Beruf gelernt.“

Überhaupt die Literatur. Bei seinem Auftritt in Lübeck, der ersten Station seiner „Zeit für mehr Gerechtigkeit“-Tour, schwärmte Schulz natürlich von Thomas und Heinrich Mann. Diese beiden Schriftsteller, „Heinrich noch mehr“, hätten ihn durch sein ganzes Leben begleitet. „Als Literaturfreund nach Lübeck zu kommen, ist so wie wenn man nach oben fährt“, erklärte er, „ein emotionaler Moment“.