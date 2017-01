Gabriel nimmt den Mund noch einmal voll

Zugleich muss Schulz der SPD überhaupt eine Machtposition eröffnen, damit die Partei nicht wieder als Juniorpartner in einer Großen Koalition endet. Eigentlich wollte Schulz an diesem Dienstag bei der Gruppierung R2G auftreten, einem rot-rot-grünen Zusammenschluss, der für ein Deutschland mit einer linken Bundesregierung mobil macht. Auch wenn seine Kür zum Kanzlerkandidaten den Termin durchkreuzte – Schulz scheint eine solche Option zumindest nicht abzulehnen.

Anders als Gabriel verfügt Schulz laut Umfragen sowohl bei SPD-Anhängern als auch beim übrigen Wahlvolk über Glaubwürdigkeit und anständige Zustimmungswerte – noch. Denn die Union dürfte bereits ihre Gegnerbeobachtung angekurbelt haben. Die Kampagnenstrategen könnten zunächst die EU-Reden des Martin Schulz nach kritischen Aussagen durchleuchten – in der Hoffnung, jenseits von der bekannten Werbung für umstrittene Euro-Bonds in Zeiten der Euro-Krise noch andere Themen mit Sprengkraft zu entdecken.

Am Dienstagabend profilierte Schulz seine SPD indes als aufrechte Kämpferin gegen den Rechtspopulismus. „Mit mir wird es kein Bashing gegen Europa geben. Mit mir wird es keine Hatz gegen Minderheiten geben“, versprach Schulz. „Ich sage in dieser auseinanderdriftenden Gesellschaft allen Populisten und den extremistischen Feinden unserer Demokratie hier entschieden den Kampf an.“ Die SPD werde ihr offenes Gesellschaftsmodell verteidigen.

Am Sonntag nun will Schulz auf einer Veranstaltung in der SPD-Parteizentrale erste konkrete Punkte des Wahlprogramms erläutern. An diesem Mittwoch will er die SPD-Fraktion im Bundestag für sich einnehmen. „Es wird ein Wahlkampf, von dem ich glaube, dass er spannend und interessant und für die SPD erfolgreich werden wird“, sagte Schulz.

Und auch Gabriel nahm den Mund noch einmal voll. „Ein bisschen habe ich Sie heute vermutlich überrascht“, sagte der Noch-SPD-Chef am Dienstagabend. „Aber seien Sie sicher: Wir haben uns vorgenommen, Sie in präzise acht Monaten ungefähr um diese Zeit noch einmal sehr zu überraschen“, betonte er mit Blick auf die Bundestagswahl am 24. September. „Sie wissen ja: Was wir uns vornehmen, das halten wir ein.“