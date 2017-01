Gute Startbedingungen für Schulz

Zwar steht er für viele in der SPD für den so heiß ersehnten Neuanfang. Doch viel Zeit für erste Akzente bleibt Schulz nicht. Schnell müssen die Umfragen für die SPD aus dem 20-Prozent-Loch, um Aufbruchsstimmung nicht nur unter den Anhängern zu verbreiten.

Ein erster Prüfstein dürfte zugleich die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai sein. Dort könnte es für Ministerpräsidentin Hannelore Kraft eng werden. Eine Niederlage in der „Herzkammer der Sozialdemokratie“ könnte die Partei sogleich in eine neue Sinnkrise stürzen – und den frischgekürten Kanzlerkandidaten gleich mit.

Der wurde bereits am Dienstagabend in der SPD-Parteizentrale programmatisch: „Wir wollen, dass die hart arbeitenden Menschen in diesem Lande sicher und gut in Deutschland leben können“, erklärte Schulz. Es müsse gerecht und fair zugehen. Alle müssten die gleichen Chancen haben, sich in dieser Gesellschaft zu verwirklichen. „Wir wollen in dieser Zeit von selbsternannten Eliten, dass die Menschen nach ihren Taten und nach ihren Motiven beurteilt werden und nicht nach ihrer Herkunft und ihrem Geldbeutel“, betonte Schulz.

Weltweit drifte die Gesellschaft auseinander, diagnostizierte der 61-Jährige. Es gebe eine große Verunsicherung unter den Menschen. „Der Verunsicherung muss man mit Mut und Zuversicht entgegentreten“, beschwor Schulz die anwesenden Genossen. Die SPD sei eine mutige Partei und ihre Zuversicht müsse sich auf die gesamte Bevölkerung übertragen. „Wir wollen einen Wahlkampf machen, der uns als SPD am Ende mit dem Auftrag ausstattet, dieses Land zu führen“, gab er sich kämpferisch. „Denn dieses Land braucht in schwierigen Zeiten eine neue Führung.“

Wie geht es weiter in der SPD und der Regierung? Sondersitzung der Fraktion Die SPD-Bundestagsfraktion kommt an diesem Mittwoch um 12.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dort wird Schulz vorgestellt, auch wenn das Verfahren zur Kandidatur erst am Wochenende endet.

Formeller Beschluss Der formelle Beschluss des SPD-Parteivorstandes zur Kanzlerkandidatur soll am Sonntag, dem 29. Februar, fallen.

Kabinettsumbildung Relativ zügig dürfte die Kabinettsumbildung und Vereidigung der Minister folgen - noch vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten am 12. Februar. Noch-Wirtschaftsminister Gabriel will neuer Außenminister werden. Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) an der Spitze des Auswärtigen Amtes hat die SPD. Neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) werden.

Vereidigung Minister werden auf Vorschlag der Kanzlerin vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Sie werden bei Amtsübernahme vor dem Bundestag vereidigt. Spekuliert wird, dass die Vereidigung von Gabriel und Zypries im Bundestagsplenum an diesem Freitag erfolgt.

Sondersitzung des Bundestags? Denn danach folgen zwei sitzungsfreie Wochen. Und vom 6. Februar an wird der Bundestag umgebaut für die Bundespräsidentenwahl. Bliebe noch eine Sondersitzung des Bundestages. Bis zum Dienstagabend gab es weder einen Antrag auf Vereidigung noch auf eine Sondersitzung.

Tatsächlich hat Schulz in der Partei gute Startbedingungen. Die Parteilinke steht hinter ihm, obwohl Schulz zum konservativen Flügel der SPD zählt. Doch die Zuneigung könnte schnell erlöschen, speiste sie sich doch vor allem aus einer ablehnenden Haltung gegenüber Gabriel und nicht aus echter Begeisterung für Schulz. Hier könnten neue Flügelkämpfe drohen.

Das gilt umso mehr, da noch gar nicht klar ist, welche Positionen der bislang EU-fokussierte Schulz zu für die SPD so wichtigen Themen wie etwa Vermögensteuer, Rente oder Arbeitsmarkt vertritt. Zwar lobte Gabriel am Dienstagabend, Schulz kenne „alle Politikfelder“ und wisse, was „für unser Land“ wichtig sei. Doch das muss Schulz erst noch konkret unter Beweis stellen.

Gleiches gilt für seine Fähigkeit, im Wahlkampf zuzuspitzen und die SPD gegenüber der Union abzugrenzen. Zwar ist es für Schulz von Vorteil, als SPD-Kanzlerkandidat nicht dem Bundeskabinett anzugehören, also nicht der Regierungsdisziplin unterworfen zu sein. Das verschafft ihm im Wahlkampf Beinfreiheit.

Allerdings ist bekannt, dass er als EU-Parlamentspräsident einen sehr engen Draht zu Merkel hatte und auf Zuruf der Kanzlerin in Brüssel die gewünschten Mehrheiten organisierte. Hier muss er nun eindeutige Distanz schaffen.