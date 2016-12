 SPD-Kanzlerkandidatur: Schulz macht den Weg für Gabriel frei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Martin Schulz und Sigmar Gabriel In den vergangenen Wochen hatte es in der SPD von verschiedener Seite Versuche gegeben, Schulz zu überreden, seine Kandidatur öffentlich zu erklären. (Foto: dpa)

BerlinMartin Schulz rechnet nicht mehr mit einer Kanzlerkandidatur. Das berichtet der „Spiegel“. Demnach habe der EU-Parlamentspräsident seinen Rückzug noch vor Weihnachten gegenüber Genossen zu erkennen gegeben. Damit ist der Weg frei für Vizekanzler Sigmar Gabriel. In den vergangenen Wochen hatte es in der SPD von verschiedener Seite Versuche gegeben, Schulz zu überreden, seine Kandidatur öffentlich zu erklären – und so einen Mitgliederentscheid herbeizuführen.

Eine aktuelle Forsa-Umfrage sieht die SPD derzeit nur noch bei 20 Prozent. Der am Mittwoch veröffentlichte „Stern-RTL-Wahltrend“ ergab zudem, dass Merkel bei der Kanzlerpräferenz an Zustimmung gewann. Wenn der Regierungschef direkt gewählt würde, käme sie aktuell auf 52 Prozent, zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Für Gabriel würden sich demnach nur 13 Prozent entscheiden.