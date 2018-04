SPD-Sonderparteitag Andrea Nahles will den „digitalen Kapitalismus“ bändigen

Die Favoritin für den SPD-Vorsitz sieht in der Dominanz von Amazon, Google und Co. eine große Gefahr. Ihre Rivalin fordert einen linken Kurswechsel.

„Während die Einzelhändler Steuern und Abgaben bei uns in den Städten zahlen, ausbilden, vor Ort Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen.“ (Foto: AFP) Andrea Nahles auf dem SPD-Parteitag

WiesbadenDie Favoritin für den SPD-Vorsitz, Andrea Nahles, sieht eine der großen Herausforderungen für die deutsche Sozialdemokratie in der Bändigung des digitalen Kapitalismus. Unternehmer, Einzelhändler und Handwerker müssten heute mit großen digitalen Plattformen konkurrieren, sagte Nahles am Sonntag in ihrer Bewerbungsrede beim SPD-Sonderparteitag in Wiesbaden.

Die Internetkonzerne würden keine soziale Verantwortung übernehmen und die Gewinne in die Taschen weniger Superreicher im Silicon Valley spülen und mit den Daten von Kunden und Verbrauchern sogar noch politische Geschäfte machen.

„Während die Einzelhändler Steuern und Abgaben bei uns in den Städten zahlen, ausbilden, vor Ort Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen.“ Die Regeln, die den digitalen Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machen, müssen erst noch erfunden werden, sagte Nahles. „Wer, wenn nicht wir, sollte das tun?“

Die SPD müsse die Partei sein, die einen solidarischen Ordnungsrahmen für die Digitalisierung schafft. Eine in Europa gerade diskutierte Idee ist ein neues Besteuerungssystem für Digitalkonzerne wie Google oder Amazon.

Lange ruft zu linkem Kurswechsel auf

Ihre Gegenkandidatin Simone Lange rief die Sozialdemokraten zu einem linken Kurswechsel aufgerufen. „Deutschland und Europa brauchen uns. Uns fehlt es an echter Erneuerung“, sagte Lange am Sonntag beim Sonderparteitag in Wiesbaden in ihrer Bewerbungsrede.

Sie tritt dort gegen Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles an. Erstmals in knapp 155 Jahren Parteigeschichte bekommt die SPD in jedem Fall eine Vorsitzende. „Wir müssen wieder die Herzen der Menschen erreichen“, sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin.

„Lasst uns frei nach Willy Brandt mehr Demokratie leben.“ Der Absturz auf 20,5 Prozent bei der jüngsten Bundestagswahl müsse Konsequenzen haben, es brauche mehr Erfahrung von der Basis und neue Köpfe. „Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD.“ Die SPD müsse die Ideologie des Marktradikalismus durchbrechen. „Schluss mit Warteschlangen vor Sozialämtern. Schluss damit, dass wir unsere Schulen so aussehen lassen, wie sie aussehen“, sagte Lange. „Eine starke Kanzlerin, die beseitigt nicht den Staat, sondern die Armut in unserem Land.“

Auf dem Parteitag sollen die etwa 600 Delegierten und 45 Mitglieder des Parteivorstandes eine neue Parteispitze wählen. Erstmals in der fast 155-jährigen Geschichte der Partei wird es eine Frau werden. Beste Chancen auf das Amt hat Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Die Chefin der Bundestagsfraktion wurde einstimmig vom Parteivorstand vorgeschlagen.

Nahles würdigte die erste Wahl einer Frau an die Spitze der Sozialdemokraten als einen historischen Tag. „Wir wählen zum ersten Mal in unserer Geschichte eine neue Vorsitzende“, sagte Nahles in ihrer Bewerbungsrede.

Die 47-Jährige stellte sich mit sehr persönlichen Worten den Delegierten vor. „Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in unserer Familie. Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen. Land. Muss ich noch mehr sagen. (.) Meine Mutter ist heute hier. Hallo Mama. Auch Du hast damals sicher nicht gedacht, dass ich hier heute stehen würde. Dass ich das heute tun darf, verdanke ich meinen Eltern.“

Die SPD und die Frauen August Bebel Nachdem sich die SPD vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft hatte, soll nun auch erstmals kein Mann mehr die älteste Partei führen. Nach 155 Parteigeschichte soll die erste Frau an die Spitze rücken. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte der SPD. Zwar ist August Bebel keine Frau, doch setzte er sich visionär für eine berufliche und politische Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Mit seinem 1879 erschienenem Buch: „Die Frau und der Sozialismus“ sorgte er damals für Furore. Noch zu seinen Lebzeiten erschien es in 52 Auflagen. In vielen Arbeiterwohnungen hing Bebels Porträt neben dem des Kaisers - der „Kaiser der Arbeiter“, gelernter Drechsler, war auch ein Visionär für eine gerechte Frauenpolitik. Marie Juchacz Ende 1918, kurz nach dem Untergang des Kaiserreichs und der Kriegsniederlage wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, vorangetrieben von der SPD. Wenn die SPD-Abgeordneten sich heute im Bundestag treffen, erinnert sie an dieses Kapitel der Marie-Juchacz-Saal. Am 19. Februar 1919 war die SPD-Politikerin die erste weibliche Abgeordnete, die in einem bundesdeutschen Parlament sprach. Bei 423 Abgeordneten gab es damals in der Weimarer Nationalversammlung 1919 insgesamt 37 Frauen (8,7 Prozent). Heute sind es bei 153 Abgeordneten 64 Frauen. Das ergibt einen Anteil von 42 Prozent. Annemarie Renger Sie war von 1972 bis 1976 erste Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ihr Mann war im Krieg gefallen, nach 1945 arbeitete sie im Büro des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. Sie wurde eine der wichtigsten Frauen in der SPD in den 1970er Jahren, später war sie lange noch Vizepräsidentin des Bundestags. Erste Bundesministerin wurde aber eine CDU-Politikerin: Elisabeth Schwarzhaupt war von 1961 bis 1966 Chefin des Gesundheitsressorts. Elisabeth Kaiser Ist mit 31 Jahren jüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag - und kämpft in ihrer thüringischen Heimat gegen das Verschwinden der SPD. Im Wahlkampf musste sie sogar einen externen Dienstleister einkaufen, weil Mitglieder zum Aufhängen tausender Plakate fehlten.

Und das verdanke sie einem Bildungssystem, das Chancengleichheit ermögliche, sagte die aus einfachen Verhältnissen in der Eifel kommende Germanistin, die dort mit ihrer Tochter Ella wohnt. „Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt.“ Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen. Dass es dazu komme, sei auch Frauen wie Heidemarie Wieczorek-Zeul zu verdanken, die einzige Frau, die sich zuvor um den Vorsitz der SPD beworben habe. Damals setzte sich aber in einer Mitgliederbefragung und einer anschließenden Wahl auf einem Parteitag Rudolf Scharping durch.

Mit Blick auf den Erneuerungsprozess nach dem Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent und den widerwilligen Eintritt in eine erneute große Koalition, sagte sie: „Man kann eine Partei in der Regierung erneuern, diesen Beweis will ich ab morgen antreten.“

Nahles: Es geht um „Erhalt der Demokratie“

Andrea Nahles sprach in ihrer Rede davon, dass die demokratische Grundordnung durch Rechtspopulisten in Gefahr sei. „Es geht um nichts weniger als um den Erhalt unserer eigenen Demokratie“, sagte Nahles in ihrer Bewerbungsrede. Die demokratische Ordnung in Europa werde heute von den Rechtspopulisten stark herausgefordert.

„Die Rechten suchen nicht die Auseinandersetzung mit den Starken. Sie kämpfen gegen die Schwächsten“, sagte Nahles mit Blick auf den AfD-Aufstieg in Deutschland. Es sei hochgefährlich, ihre Argumente nachzuplappern. „Diese Kräfte sind nicht das Volk, sie sind ein Angriff auf das Volk.“ Sie kritisierte auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán.

Vor allem US-Präsident Donald Trump radiere gerade das Prinzip der Solidarität vollständig aus. Er bediene nur die eigenen Interessen mit dem America-First-Prinzip. „Bis gestern haben wir gedacht, dass das in der ältesten Demokratie der Welt nicht möglich ist.“ Man müsse sich dem entgegenstellen.

Eine der Aufgaben für die Sozialdemokraten müsse sein, dass sie ein solidarischer Anwalt verunsicherter Bürger ist. Die SPD stehe für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. „Solidarität ist das, woran es am meisten fehlt in dieser globalisierten, neoliberalen, turbodigitalen Welt.“ Solidarität bedeute auch gebührenfreie Schulen und Unis - und in der Wirtschaft, dass der Wohlstandsgewinn allen zugute kommen müsse, betonte Nahles. „Wir müssen auch sagen, wie wir neue Jobs in strukturschwachen Regionen schaffen können.“

Scholz fordert mehr Selbstbewusstsein von der SPD

SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel rief seine Partei zur Geschlossenheit auf: „Ich will, dass es in Zukunft kein Ihr oder Wir in unserer Partei mehr gibt, denn nur gemeinsam sind wir stark“, sagte der hessische SPD-Chef. Die Parteiführung habe nach schwierigen Wochen ein „Klima herstellen können, in dem das Mannschaftsspiel wieder deutlich nach vorne gerückt“ sei. Die SPD stehe in Bayern und Hessen im Oktober vor schweren Landtagswahlen. In Hessen will Schäfer-Gümbel die schwarz-grüne Koalition ablösen.

Der scheidende kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz hat seine Partei aufgefordert, selbstbewusst um die Mehrheit der Wähler zu kämpfen. „Dass wir uns wieder zutrauen, dieses Land zu regieren, und dass wir wieder stärkste Partei werden, das muss das Ziel sein, das wir alle gemeinsam verfolgen“, sagte Scholz. Der frühere Hamburger Bürgermeister gibt auf dem Parteitag nach zwei Monaten den kommissarischen Parteivorsitz ab.

Scholz dankte dem ehemaligen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Er habe einen „furiosen Wahlkampf“ geführt. Scholz kündigte Reformen für Europa an, für die Schulz sich besonders stark gemacht hatte. Die Europäische Union müsse „das zentrale Projekt unserer Generation bleiben“, sagte Scholz. Derzeit ringen Union und SPD um eine gemeinsame Haltung zu den Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.