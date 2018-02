SPD-Spitzenpersonalie Olaf Scholz – ein Finanzminister, der gern Geld ausgibt

In wichtige SPD-Projekte investierte Hamburgs Bürgermeister viele Millionen. In Berlin würde sich mit Scholz einiges ändern.

HamburgEs wird ein Termin nach Olaf Scholz' Geschmack: Am Donnerstagmittag will er im prächtigen Kaisersaal des Hamburger Rathauses ein Modell für das höchste deutsche Hochhaus außerhalb Frankfurts vorstellen. 200 Meter soll der Elbtower in die Höhe ragen. Das Haus wird wohl das Vermächtnis des Bürgermeisters. Denn auch sonst will Scholz hoch hinaus.

Der Mann aus Hamburg-Altona traut sich jedes Amt zu – bis hin zum Kanzler. Diesem Großziel rückt Scholz nun ein kleines bisschen näher. Vizekanzler und Finanzminister – für Scholz bedeutet die neue schwarz-rote Koalition offenbar den erneuten Wechsel nach Berlin. Ein symbolträchtiges Gruppen-Selfie machte bereits Mittwoch die Runde: Die SPD-Verhandler, im Vordergrund Olaf Scholz neben Andrea Nahles, der scheidende Parteichef Martin Schulz im Hintergrund. Das zeigt: Die Rollen in der SPD werden neu verteilt. Neues starkes Duo der Genossen werden dabei wohl Nahles und Scholz werden. Erstmals seit 2009 sollen die Sozialdemokraten laut Koalitionsvertrag wieder den Finanzminister stellen.

Dabei ist Scholz bislang in Hamburg nicht als besonders sparwütig aufgefallen – eher im Gegenteil. Als Erster Bürgermeister räumte er Konflikte gern mit Geld aus dem Weg, setzt dabei aber klare Schwerpunkte. Im Bund könnte sich mit Scholz statt Schäuble einiges ändern.

Olaf Scholz – zur Person Der Mensch Der 59-Jährige ist mit seiner Parteikollegin Britta Ernst verheiratet und lebt in Hamburg-Altona. Der Politiker Der SPD-Vize und Erste Bürgermeister von Hamburg gilt in seiner Partei als Ausnahmepolitiker, hat aber auch viele interne Kritiker. Der Hanseat Obwohl der gebürtige Osnabrücker mit seiner nordisch kühlen Art nicht überall reüssiert, könnte er als Kandidat für den Parteivorsitz antreten.

Es gibt zwei große Themen, die Scholz in seinen sieben Jahren als Erster Bürgermeister zur Profilierung genutzt hat: den Wohnungsbau und die kostenfreie Kinderbetreuung. Beide Themen finden sich jetzt auch prominent im Koalitionsvertrag. In Hamburg sorgte der 59-jährige Jurist dafür, dass jährlich 10.000 neue Wohnungen gebaut werden – davon ein Drittel Sozialwohnungen. Als Regierungsoberhaupt in Deutschlands zweitgrößter Stadt kennt er das Problem des Wohnungsmangels aus täglicher Anschauung.

Zweiter Markenkern von Scholz in Hamburg sind die gebührenfreien Tagesstätten. Ebenso wie das Thema Wohnungsbau ließ er es in keiner größeren Rede aus – egal zu welchem Anlass. Scholz rühmt sich dafür, Hamburg habe den Rechtsanspruch als erstes Bundesland umgesetzt.

Das zeigt: Scholz ist bereit, für Kernthemen viel Geld auszugeben. Schon als Bundesarbeitsminister in der ersten Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel half er, durch das teure Kurzarbeitsprogramm die Folgen der Finanzkrise abzufedern. Die Kehrseite dieses Vorgehens ist: Scholz deckte in Hamburg Konflikte gern mit Steuergeld zu.

Prominentestes Beispiel ist die Elbphilharmonie. Sie konnte deshalb reibungslos in Scholz‘ Amtszeit eröffnen, weil der Politiker selbst 200 Millionen Euro Nachschlag an Hochtief freigab, statt gegen den Baukonzern zu klagen. In der Flüchtlingskrise gelang es Scholz, Konflikte um große Heime zu entschärfen – indem er mehr Geld für mehr kleine Unterkünfte gab.