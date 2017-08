 SPD-Wahlkampagne: Auf in den Kampf

Die SPD präsentiert ihre Kampagne für die Bundestagswahl Die vielen Unentschlossenen sollen die Hoffnungsträger der SPD sein. (Foto: dpa)

BerlinDer SPD-Generalsekretär eilt auf die Bühne. Hubertus Heil ist gerade erst von einer zweitägigen Sommerreise durch Brandenburg zurückgekommen, am Dienstagnachmittag präsentiert er im Willy-Brandt-Haus die Wahlkampagne seiner Partei. Die Bühne kommt ohne Rednerpult aus. Hinter Heil haben die Genossen einen riesengroßen Bildschirm aufgebaut, auf dem nun die Plakate eingeblendet werden. Sie drehen sich um Lohngerechtigkeit, Bildung, Rente, Familien und um Investitionen in die Zukunft.

In der ersten Welle der Wahlkampagne soll es um das Thema Gerechtigkeit gehen. Man könne sich nicht zufrieden geben mit dieser Welt und setze sich ein für ein gerechteres Deutschland, erklärt Heil. Er kritisiert Manager, die sich über Recht und Gesetz stellten und dann noch übermäßige Boni kassierten. Er intoniert das Thema Gerechtigkeit in allen Tonlagen. Es gehe um Leistungs- und Generationsgerechtigkeit, um gerechte Politik für Familien.

Und dann kommt er zum Punkt: „Der Wahlkampf geht jetzt los“, sagt er. Schade nur, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht darum schert, dass Heil den Wettstreit zwischen ihr und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für eröffnet erklärt. Merkel lässt die Kritik des Herausforderers seit Wochen an sich abperlen. Ein Schlagabtausch findet gar nicht erst statt.

Das steht in Schulz' Zukunftsplan Zehn Punkte auf 36 Seiten SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seinen Zukunftsplan für ein modernes Deutschland vorgestellt. Die Zehn-Punkte-Broschüre fast im Wesentlichen farbig und mit Bildern versehen auf 36 Seiten das drei Wochen zuvor von einem Parteitag verabschiedete Wahlprogramm zusammen. Einige Punkte etwa in der Europapolitik und eine Investitionspflicht des Staates sind aber neu. Eine Übersicht.

Zehn Ziele für das moderne Deutschland In drei Kapiteln zu Zukunft, Gerechtigkeit und Europa werden unter zehn Punkten zahlreiche Vorhaben genannt. Sie reichen von „Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen“ über „Eine Bildungsoffensive starten“ bis hin „Zu mehr Frieden in der Welt beitragen“.

Investitionspflicht „Wir werden eine Investitionsverpflichtung des Staates einführen, die fest in der mittelfristigen Finanzplanung verankert wird.“ Sie werde die Schuldenbremse ergänzen und sich „an den Spielräumen des Haushalts orientieren“. Es soll eine Innovationsallianz für die Industrie geben. Die SPD verspricht Hilfe beim Aufbau einer Batteriezellenproduktion für Elektrofahrzeuge in Deutschland.

Deutschlandportal „Ich will, dass der Staat online geht. Und zwar 24 Stunden am Tag“, sagte Schulz. Sein Zukunftsplan sieht vor, dass Bürger binnen fünf Jahren alle Verwaltungsfragen mit Bund, Ländern und Kommunen auch online erledigen können.

Chancenkonto „Wir werden dafür sorgen, dass es eine Qualifizierungsgarantie und ein Chancenkonto für Erwerbstätige gibt“, heißt es im Zukunftsplan. Das Chancenkonto werde mit einem „staatlichen Startguthaben“ ausgestattet. Es könne für Weiterbildung und Qualifizierung, aber auch für Gründungen und den Übergang in die Selbstständigkeit genutzt werden.

Europa „Eine Priorität unserer europapolitischen Anstrengungen wird der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb durch Steuerdumping sein.“ Eine solidarische Flüchtlingspolitik bedeute auch, Flüchtlinge „fair auf unserem Kontinent zu verteilen“. Die Finanzplanung soll als Solidaritätspakt formuliert werden. Deutschland müsse bereit sein, „mehr in Europa zu leisten, und unter Umständen auch mehr zum EU-Haushalt beitragen“. Gleichzeitig müssten Länder, „die Solidarität in wichtigen Fragen verweigern, finanzielle Nachteile in Kauf nehmen“. Quelle: Reuters

Und so kann die SPD noch so gute Argumente vortragen oder Plakate kleben - bei den Wählerinnen und Wählern verfängt das nicht. „Wir würden uns bessere Umfragewerte wünschen“, räumt Heil ein. Aber Wahlen würden erst am Ende entschieden, immer mehr Wählerinnen und Wähler würden sich die Entscheidung bis zur letzten Minute offen halten, macht Heil sich und den Genossen Hoffnung.

Die vielen Unentschlossenen sollen also die Hoffnungsträger der SPD sein. Um sie auf ihre Seite ziehen, werden die Sozialdemokraten in den kommenden Wochen jedes Register ziehen, allen voran Martin Schulz. Ab dem 8. August beginnt seine Wahlkampftour, die ihn an 30 Tagen kreuz und quer durch Deutschland führt. Den Auftakt macht er in Dresden. Es folgen Städte wie Wuppertal, Würzburg, München, Iserlohn, Marburg, Velbert, Unna oder Lübeck. Zum Abschluss dann gibt es am Freitag, den 22. September, einen großen Aufritt in Berlin und am Vortag der Wahl noch eine „Zugabe“ in Aachen. Parallel hat die SPD Tausende Freiwillige in Bewegung gesetzt, die an den Haustüren klingeln und für „ihren Martin“ werben. Außerdem wird in den nächsten Wochen noch eine zweite und dritte Welle von Plakaten folgen, Details wollen die Genossen noch nicht verraten.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die zweite Plakatkampagne geben sie dann aber doch noch. Heil zieht ein Tuch von einem Plakat. Darauf zu sehen ist ein freundlich lächelnder Martin Schulz, daneben der Text: „Die Zukunft braucht neue Ideen. Und einen, der sie durchsetzt.“ Ob das die SPD-müden Wähler aufweckt?