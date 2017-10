Einigung bei Freiheitsstrafe

Verteidiger Kain ergreift das Wort. Daniel M. wolle aussagen, aber ob man sich denn nicht vorher mal die Zeit nehmen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gespräch führen wolle. Die Generalbundesanwaltschaft äußert keinerlei Bedenken. Der Richter merkt an, dass er im Nachgang sowieso alles Besprochene der Öffentlichkeit präsentieren werde.

Nach der Unterbrechung, die 20 Minuten länger dauerte als angesetzt, gibt der Richter an, dass es zu keiner Einigung gekommen ist. Die Verteidigung will keine Freiheitsstrafe. Sie hält das Verfahren für „politisch und medial überfrachtet“, gerade im Hinblick auf den „geringen kriminellen Gehalt“ der Anklage. Daniel M. wolle zwar gestehen, er könne aber keinerlei Angaben zur vermeintlichen Quelle in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen machen, weil es keine gäbe. Zudem wäre es „ausgeschlossen“ einen ehemaligen deutschen Beamten mit einer Summe von 90.000 Euro zu bestechen.

Auf Seiten der Generalbundesanwaltschaft werde befürchtet, dass die Verteidigung nur auf eine Verfahrensbeendigung dränge, weil sie die Folgen fürchte. Daniel M. wolle demnach nicht aussagen, um zur Aufklärung der Tatsachen beizutragen, sondern um „fein raus“ zu sein. Das sei aber nicht möglich.

Daniel M. selbst zeigt immer noch keine Regung. Er sieht aufmerksam von einem Sprechenden zum Anderen.

Die Vertreter der Generalbundesanwaltschaft erwidern, dass man über die Länge der Freiheitsstrafe reden könne. Ein Jahr und sechs Monate bis zu zwei Jahren wären möglich. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Daniel M. ein Geständnis im Sinne der Anklage ablegt, nachvollziehbare Angaben zur eingeschleusten Quelle macht und eine Bewährungsauflage in Höhe von 50.000 Euro zugunsten der Staatskasse akzeptiert wird. Diese müssen nachweislich und in bar bei der Staatskasse eingezahlt werden. Erst dann könne der Haftbefehl gegen Daniel M. aufgehoben werden.

Der Richter spricht von einer Übereinkunft, was die von der Generalbundesanwaltschaft geforderte Freiheitsstrafe betrifft, bei der Bewährungsauflage sei man sich jedoch uneinig. Die Mindestbedingung des Senats an Daniel M. ist ein glaubhaftes Geständnis und nicht „ein Geständnis um des Geständnis willen“. Zudem müsse M. aufklären was es mit den 90.000 Euro auf sich hat – an wen sie gezahlt wurden und wofür. Das Gleiche gelte für die Angaben zum „Sudoku“ und die Barzahlungen in Höhe von 3.000 Schweizer Franken. Hier müssten Umfang und Hintergrund der Zahlungen benannt werden. Außerdem müsse M. sämtliche Komplizen nennen.

Verteidiger Kain öffnet sein Mikrofon: „Darüber müssen wir uns erst einmal beraten. Schauen, was machbar ist. Grundsätzlich wären wir zu so einer Einigung bereit, aber wir müssen gucken was praktisch umsetzbar ist. Und damit meine ich jetzt nicht speziell die von der Generalbundesanwaltschaft geforderten 50.000 Euro in bar.“

Im Zuschauerraum ist nun deutliches Lachen zu hören. Dann wird weiter gefeilscht. „Über den Betrag kann man verhandeln“, sagt der Richter. Er müsse aber den von M. eingenommenen Betrag – rund 25.000 Euro – übersteigen. Der Angeklagte solle ja nicht mit einem „Plus rausgehen“.

So endet der erste Prozesstag. Bevor Daniel M. abgeführt wird, hat sein Verteidiger eine Bitte. Ob der Angeklagte seine Töchter und seine Lebensgefährtin begrüßen dürfe? Er darf, sagt der Richter. Als nächsten Prozesstag setzt er den 26. Oktober an.