Donald Trump und Angela Merkel Der neue US-Präsident und die Kanzlerin sollen am 14. März aufeinander treffen. (Foto: dpa)

WashingtonBundeskanzlerin Angela Merkel wird nach US-Angaben am 14. März zu Gesprächen mit Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus Regierungskreisen in der US-Hauptstadt. Laut der Nachrichtenagenturen AFP und dpa bestätigten deutsche Regierungskreise das Treffen, ebenso ein Vertreter des Weißen Hauses.

Ein Regierungssprecher in Berlin sagte auf dpa-Anfrage am Freitag, er wolle die Information nicht dementieren. Seit der Amtsübernahme Trumps am 20. Januar war mit Spannung erwartet worden, wann Merkel den neuen Präsidenten erstmals persönlich treffen wird.

Beide hatten im Januar telefoniert und ihre Absicht bekräftigt, die bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren zu vertiefen. Merkel brachte dabei aber auch zum Ausdruck, dass sie das von Trump kurz zuvor verhängte Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern für falsch hält. Ende Januar sagte sie: „Das Vorgehen widerspricht nach meiner Auffassung dem Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation.“ Der notwendige Kampf gegen den Terror „rechtfertigt in keiner Weise einen Generalverdacht gegen Menschen bestimmten Glaubens, in diesem Falle Menschen muslimischen Glaubens“ oder einer bestimmten Herkunft.

Trump hatte zuvor in einem Interview Merkels Entscheidung, Hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen, als „katastrophalen Fehler“ bezeichnet - auch mit Blick auf das Terrorrisiko.

Nach Trumps Amtsantritt waren bisher Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach Washington gereist. Bei seinem Besuch betonte Gabriel die gemeinsamen Werte Deutschlands und der USA. Von Grundsätzen wie der Religionsfreiheit dürfe nicht abgerückt werden, sagte Gabriel. Der SPD-Politiker unterstrich zugleich, dass Deutschland an den transatlantischen Beziehungen festhalte.