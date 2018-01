Start der Koalitionsverhandlungen „Ein Aufbruch für Europa, ein Aufbruch für Deutschland“

Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sind gestartet. Inhaltlich müssen die Parteien noch hart ringen – am Zwischenmenschlichen soll eine Neuauflage der GroKo aber nicht scheitern.

BerlinZum Auftakt der Koalitionsverhandlungen mit der SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine stärkere Konzentration der Gespräche auf „Zukunftsimpulse“ gefordert. „Es geht um eine neue Dynamik für Deutschland. Es geht nicht nur um einen Aufbruch für Europa, sondern auch um einen Aufbruch für Deutschland“, sagte die CDU-Chefin am Freitag in Berlin. Dies betreffe etwa die Digitalisierung, Bildung, aber auch schnellere Planungsverfahren. SPD-Chef Martin Schulz sagte zügige und konstruktive Gespräche zu und betonte, dass die EU eine proeuropäische Regierung brauche. CSU-Chef Horst Seehofer pochte auf einen zügigen Abschluss der Verhandlungen vor dem 8. Februar.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles will sich hingegen zwar möglichst schnell einigen, aber kein festes Datum dafür setzen lassen. „Wir sollten versuchen, das jetzt zügig zu verhandeln“, sagte sie am Freitag dem ARD-Morgenmagazin. Aber auf einen festen Termin, wie etwa Fastnacht, werde sie sich ungern festlegen. „Ja, gerne zügig, aber auch mit der nötigen Sorgfalt“, gab sie als Ziel aus. Am Ende müssten auf alle Fälle die Inhalte stimmen. „Ich würde mir ungerne dann doch solche absoluten Enddaten setzen, dann gibt's wieder Nachtsitzungen, wo alle übermüdet sind“, sagte Nahles weiter.

Vier Monate nach der Bundestagswahl begannen die offiziellen Koalitionsverhandlungen mit einem Treffen der drei Parteivorsitzenden um 9 Uhr in der CDU-Zentrale Konrad-Adenauer-Haus. Anschließend will eine 15-köpfige Führungsgruppe aus den drei Parteien zusammenkommen, um einen Fahrplan für die Gespräche aufzustellen. Diese sollen dann zunächst in 18 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern stattfinden. „Unser Ziel ist es, dass wir vor der Weiberfastnacht und dem Faschingswochenende diese Verhandlungen abschließen können“, sagte Seehofer. Merkel und Schulz betonten ebenfalls, die SPD wolle zügige Verhandlungen.

„Wir werden jetzt auf die Tube drücken“

„Ich glaube, mit den Sondierungsgesprächen haben wir einen sehr guten Rahmen für das, was jetzt in den Koalitionsgesprächen noch zu leisten ist“, bremste Merkel Erwartungen, dass es noch zu umfassenden Änderungen am Sondierungsergebnis kommt. Weil sich der Rest der Welt schnell voran bewege, müsse man sich aber noch intensiver um technologische Themen kümmern: „Deshalb gehe ich optimistisch, aber auch sehr bestimmt in die Gespräche.“ Die Wirtschaft hatte zuvor harsche Kritik am Sondierungsergebnis geübt. „Was bisher auf dem Tisch liegt, ist noch keine tragfähige Geschäftsgrundlage für eine wirtschaftspolitisch erfolgreiche Legislaturperiode“, sagte BDI-Chef Dieter Kempf.

Bei der Bürgerversicherung, die die Union ablehnt, wolle die SPD versuchen, zumindest einen Einstieg zu bekommen. So sehe sie nicht ein, weshalb Beamte nicht frei entscheiden könnten, ob sie sich gesetzlich oder privat versichern möchten. An atmosphärischen Dingen würden die Koalitionsverhandlungen nicht scheitern.

Zugespitzte Streitereien etwa zwischen dem Chef der CSU-Bundestagsgruppe und der SPD-Seite sieht Nahles nicht als Hindernis. „Der Kollege Alexander Dobrindt ist auf jeden Fall professionell, ich auch“, sagte Nahles. „Das wird schon an diesen Fragen nicht scheitern, dass wir zu guten Ergebnissen kommen.“ Ausdrücklich lobte sie die Zusammenarbeit von Union und SPD in der Vergangenheit. „Wir haben ja die letzten Jahre auch schon gut zusammengearbeitet.“

KTG: Die 15er-Runde von Union und SPD CDU Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Fraktionschef Volker Kauder und Kanzleramtsminister Peter Altmaier verhandeln Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer für die CDU. SPD Für die SPD nehmen Parteichef Martin Schulz, Fraktionschefin Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil, sowie die Partei-Vizes Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Olaf Scholz an den Verhandlungen teil. CSU Die CSU schickt Parteichef Horst Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrint, Generalsekretär Andreas Scheuer und Vize-Generalsekretär Markus Blume ins Rennen.

Die CSU wolle diese große Koalition, sagte auch Seehofer. „Deshalb werden wir heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen“, sagte der CSU-Chef. Allerdings sei dies durch den SPD-Parteitag nicht einfacher geworden. Dieser hatte Nachbesserungen etwa im Gesundheitsbereich, bei sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen und beim Familiennachzug von Flüchtlingen gefordert.