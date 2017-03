Haushalte Genug gespart? Städte und Gemeinden haben im vergangenen Jahr gute Einnahmen erzielt. (Foto: dpa)

WiesbadenDie Kämmerer von Städten und Gemeinden dürfen den Rotstift auch schon mal zu Seite legen. Gute Steuereinnahmen und höhere Zuweisungen durch den Bundhaben Deutschlands Kommunen im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 5,4 Milliarden Euro erzielt. Dies war das beste Ergebnis seit der 2008 ausgebrochenen weltweiten Finanzkrise. Der Überschuss im Jahr 2016 fiel zugleich um 2,2 Milliarden höher aus als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.

Den um sieben Prozent gestiegenen Einnahmen in Höhe von rund 247 Milliarden Euro standen Ausgaben von rund 241,6 Milliarden Euro gegenüber. Ein Grund für die höheren Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbänden (ohne Stadtstaaten): Bund und Länder beteiligten sich mit mehr Geld an den kommunalen Sozialleistungen. Die Zuweisungen und Kostenerstattungen erhöhten sich um zwölf Prozent auf 89,7 Milliarden Euro.

Außerdem stiegen die Steuereinnahmen der Kommunen um fast sechs Prozent auf 89,8 Milliarden Euro. Das geht in erster Linie auf ein Plus bei der Gewerbesteuer zurück, die um fast zehn Prozent auf 38,3 Milliarden Euro zulegte. Bei den kommunalen Ausgaben legten die Sozialleistungen mit einem Plus von knapp zehn Prozent auf 59,3 Milliarden Euro besonders stark zu. Dabei schnellten die Kinder- und Jugendhilfe und die Leistungen für Asylbewerber in die Höhe. Leicht rückläufig waren dagegen wegen der günstigen Arbeitsmarktlage die kommunalen Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende.