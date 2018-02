Stickoxid-Belastung Noch fünf Tage warten – Fahrverbots-Urteil vertagt

Das Bundesverwaltungsgericht vertagt seine Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten auf Dienstag. Die betroffenen Städte werden unruhig.

LeipzigDie Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten wird vertagt. Der 7. Senat will seine Entscheidung am 27. Februar um 12 Uhr verkünden, wie der Vorsitzende Richter, Andreas Korbmacher, am Donnerstag sagte.

Das Rechtsgespräch habe deutlich länger gedauert als vorgesehen. Ursprünglich war die Entscheidung für Donnerstag erwartet worden.

Als Möglichkeit erwog das Gericht auch, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuschalten. Dieser könnte die Frage klären, ob Fahrverbote durch die Kommunen auch ohne bundeseinheitliche Regelungen verhängt werden können. Die Deutsche Umwelthilfe rechnet damit, dass das Bundesverwaltungsgericht selbst über Fahrverbote entscheiden wird. „Wir gehen fest davon aus, dass das Gericht selbst entscheiden wird. Wir wollen auch eine nationale Entscheidung“, sagt Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nach der Verhandlung.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte unter anderem in Stuttgart und Düsseldorf geklagt, wo die Verwaltungsgerichte Fahrverbote als zulässiges Mittel betrachtete hatten. Die Richter in Leipzig hatten jetzt zu entscheiden, ob das scharfe Schwert der Fahrverbote rechtlich zulässig ist, um die Grenzwerte zur Luftreinhaltung einzuhalten.

Sie seien die „effektivste“ Maßnahme (Stuttgart) und müssten „ernstlich geprüft“ werden (Düsseldorf). Die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hatten Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt, um die Frage höchstrichterlich klären zu lassen.

Der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher verwies in der Verhandlung darauf, dass es nicht um die vielfältige Problematik des Diesels gehe, sondern allein um die Frage, ob Fahrverbote nach geltendem Bundesrecht zulässig seien.

Die Juristen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg legten dar, dass aus ihrer Sicht der Rechtsanspruch nicht bestehe, da das Bundesimmissionsschutzgesetz den Ländern und Städten keine ausreichenden Möglichkeiten gebe, Fahrverbote auszusprechen.

Der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe hingegen sah diese Möglichkeiten und erklärte, dass Grenzwerte schnellstmöglich eingehalten werden müssten. Es wurden mehr als drei Stunden Fragen des Europarechts, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der Straßenverkehrsordnung beraten. Es ging lange um die Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs, schließlich könnten bis zu zehn Millionen Dieselfahrzeuge betroffen sein. Und es ging um die Frage, ob die Kommunen Fahrverbote überhaupt kontrollieren können.

Die Bundesregierung spielt seit Monaten auf Zeit. Sie lehnt es bislang ab, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die regelt, wie die Kommunen Fahrverbote umsetzen können. Dazu gehört etwa eine blaue Plakette, die der Deutsche Städtetag seit langem fordert. Erst im Wahlkampf gab es wegen des öffentlichen Drucks einen ersten Dieselgipfel mit den Autobauern, danach noch einen mit den Kommunen. Der nächste soll stattfinden, wenn eine neue Regierung endlich ihre Arbeit aufnimmt.

Die rund 70 Städte, die die von der EU vorgegebenen Grenzwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickoxide in der Luft überschreiten, stehen vor der Frage, ob sie als letzte Maßnahme auch Fahrverbote verhängen. Das aber würde allerdings die zehn Millionen Besitzer älterer Diesel vergrätzen.