Stickstoffdioxid in Dieselabgasen Diese Städte haben ein Problem mit dreckiger Luft

Eine neue Bilanz des Umweltbundesamtes zeigt, dass die Luftverschmutzung durch ältere Dieselautos sinkt. Doch rund 70 deutsche Städte überschreiten nach wie vor den Grenzwert beim Stickstoffdioxid.

In der Stadt wurde 2017 der Grenzwert beim Stickstoffdioxid erneut deutlich überschritten. (Foto: dpa) Verkehr in Stuttgart

BerlinDie Luftverschmutzung durch Dieselabgase in deutschen Städten ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickstoffdioxid (NO2) zum Schutz der Gesundheit wurde noch in rund 70 Kommunen statt wie 2016 in 90 Städten überschritten, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach ersten Schätzungen am Donnerstag mitteilte.

Die höchste Belastung mit NO2 gab es trotz eines leichten Rückgangs in München. Den vorläufigen Daten zufolge haben 36 weitere Städte den Grenzwert sicher überschritten:

Städte mit sicherer Überschreitung 2017 Jahresmittelwert 2016 Jahresmittelwert 2017 München

80 78 Stuttgart

82 73 Köln

63 62 Reutlingen

66 60 Hamburg

62 58 Düsseldorf

58 56 Kiel

65 56 Heilbronn

57 55 Darmstadt

55 52 Ludwigsburg

53 51 Dortmund

51 50 Wiesbaden

53 50 Berlin

52 49 Freiburg im Breisgau

41 49 Oberhausen

48 49 Oldenburg (Oldb)

50 49 Wuppertal

49 49 Hagen

51 48 Mainz

53 48 Tübingen

48 48 Frankfurt am Main

52 47 Solingen

– 47 Aachen

49 46 Gelsenkirchen

48 46 Leverkusen

45 46 Limburg a.d. Lahn

60 45 Mannheim

46 45 Augsburg

46 44 Hannover

55 44 Ludwigshafen am Rhein

46 44 Osnabrück

48 44 Halle (Saale)

46 43 Leonberg

47 43 Nürnberg

46 43 Gießen

44 42 Essen

51 41 Regensburg 42 41 Quelle: Umweltbundesamt

Bei 29 Städten ist es „wahrscheinlich“, dass sie die Grenzwerte überschreiten:

Städte mit „wahrscheinlicher“ Überschreitung 2017 Jahresmittelwert 2016 Düren

60 Backnang

56 Marbach am Neckar

55 Esslingen am Neckar

54 Offenbach am Main

51 Bochum

50 Paderborn

50 Bielefeld

49 Bonn

49 Herrenberg

49 Mühlacker

49 Ravensburg

49 Siegen

48 Hürth

47 Leinfelden-Echterdingen

47 Pleidelsheim

47 Herne

45 Mülheim an der Ruhr

45 Neuss

45 Witten

45 Heidenheim an der Brenz

44 Hildesheim

44 Kuchen

44 Mönchengladbach

44 Schwerte

44 Bensheim

43 Dinslaken

43 Hameln

43 Schwäbisch Gmünd 43 Quelle: Umweltbundesamt

Den Grenzwert sicher wieder eingehalten haben demnach zehn Städte, die 2016 noch darüber lagen: Dresden, Koblenz, Leipzig, Bremen, Fulda, Kassel, Norderstedt, Würzburg, Marburg und Potsdam. Weiteren 15 Städten gelang dies wahrscheinlich.

Das Umweltbundesamt sammelt und bewertet die Daten von über 500 Messstationen deutschlandweit. Nicht alle Stationen arbeiten vollautomatisch. Die manuell ermittelten Werte liegen für 2017 noch nicht vor. Das Amt hat daher für einige Städte nur eine Einschätzung abgegeben, ob sie den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel einhalten oder nicht.