Verlagslandschaft „bedarf eines besonderen Schutzes“

Oettinger hat in diesen Tagen seine Position noch einmal bekräftigt und dafür plädiert, die Reform des europäischen Urheberrechts auf höchster politischer Ebene zu behandeln. Die geplante Reform sei „von höchster strategischer Bedeutung für die nächsten zehn Jahre und muss zur Chefsache werden“, sagte der CDU-Politiker kürzlich dem Handelsblatt. „Wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, werden wir uns wundern, wie stark die Vielfalt in der europäischen Presse in den nächsten zehn Jahren leiden wird“, warnte er. Die europäische Verlagslandschaft sei in ihrer Vielfalt „wie eine Serengeti – sie bedarf eines besonderen Schutzes“.

Oettinger hatte noch als Digitalkommissar im September unter anderem ein europäisches Leistungsschutzrecht für Verlage vorgeschlagen und die Hoffnung geäußert, alles bis Ende 2017 unter Dach und Fach zu bringen. Bis dahin sollten die Mitgliedsländer und das EU-Parlament die Pläne der EU-Kommission billigen, sagte Oettinger seinerseits. Danach sollen kommerzielle Internet-Anbieter wie etwa Google für die Verbreitung von digitalen Presseerzeugnissen an deren Urheber zahlen; und die Rechte sollen bis zu 20 Jahre lang durchgesetzt werden können.

Ziel sei der Schutz der Interessen von Urhebern und Verlegern, deren Geschäftsmodell wanke, erklärte Oettinger damals. Er gab außerdem zu bedenken, dass die EU als Ganzes mit 510 Millionen Menschen einen weltweit attraktiven Werbemarkt biete – und sich daher also auch US-Konzerne an europäische Regeln halten müssten. „Wenn ihr das nicht akzeptiert, habt ihr ein Problem“, sagte Oettinger seinerzeit an die Adresse der großen Internetanbieter.

Mit ihrem Vorhaben, Internetkonzerne wie Google oder Facebook dazu zu zwingen, Presse-Verlage und Musikindustrie besser für die Nutzung ihrer Erzeugnisse zu entlohnen, trifft die EU-Kommission aber auf großen Widerstand. Der Rat der Mitgliedsstaaten und das Europaparlament diskutieren die Vorschläge derzeit, ob sie die nötigen Mehrheiten in den beiden Institutionen finden, ist ungewiss. Er wolle für sein Konzept „kämpfen“, sagte Oettinger. Er habe dafür die volle Unterstützung des Kommissionspräsidenten: Jean-Claude Juncker erwarte, dass „wir unseren Vorschlag mit allen Kräften vertreten“.

Wie es im aktuellen Streit um das deutsche Leistungsschutzrecht weitergeht, liegt nun nach der Entscheidung des Berliner Landgerichts zunächst in der Hand des EuGH. Die CDU-Rechtspolitikerin Winkelmeier-Becker wollte den Beschluss nicht bewerten. Es sei Sache der Gerichte, über die Anwendung und Auslegung der Gesetze zu entscheiden, sagte sie.

Fakt sei nun aber, so Winkelmeier-Becker, dass nun der Europäische Gerichtshof zu beurteilen habe, ob es sich bei dem Leistungsschutzrecht im Urheberrechtsgesetz um eine „technische Vorschrift“ im Sinne der einschlägigen EU-Richtlinie handle. „Das Bundesjustizministerium war und ist der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist“, sagte sie. Unabhängig davon müsse jedoch die Diskussion über eine Beteiligung von Verlagen und Journalisten an der Nutzung ihrer Leistungen weitergeführt werden. Und der Oettinger-Vorschlag könnte in dieser Hinsicht vielleicht einen Weg in die richtige Richtung weisen.