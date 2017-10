Ansatz gegen Altersarmut

Allerdings gibt es bei den potenziellen Koalitionspartnern der Union durchaus Sympathie für Spahns Vorschlag. Als Arbeitsministerin Andrea Nahles die abschlagsfreie Rente in der vergangenen Legislaturperiode durchboxte, warnte die grüne Opposition vor einem „Nahles-Knick“ bei der Beschäftigung Älterer. Ihrer Partei gehe es vor allem um die Bekämpfung der Altersarmut, sagte Grünen-Chefunterhändlerin Katrin Göring-Eckardt vor Beginn der neuen Jamaika-Sondierungsrunde. Ihr schwebt dabei eine „Garantierente“ vor: Wer lange gearbeitet habe, solle mehr haben als die Grundsicherung. Die von CSU-Chef Seehofer geforderte Ausweitung der Mütterrente sei dagegen nicht das richtige Instrument zur Bekämpfung der Altersarmut. Noch ist unklar, ob Bayerns Ministerpräsident die Mütterrente zur Bedingung für das Zustandekommen einer Jamaika-Koalition macht.

Heftige Kritik an Spahns Vorstoß äußerten neben der SPD auch die Gewerkschaften: „Wer die Rente mit 63 zurückdrehen will, ignoriert schlicht die Lebenswirklichkeit vieler Menschen“, sagte das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Annelie Buntenbach. „Wir brauchen nicht weniger Möglichkeiten für Beschäftigte, vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen zu können, sondern mehr.“ Viele erreichten heute schon den regulären Rentenbeginn nicht.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund haben bis Ende August 160.000 Versicherte einen Antrag auf abschlagsfreie Rente mit 63 gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 165.000. Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, kann seit Juli 2014 ab 63 Jahren ohne Abschlag in Rente gehen. Allerdings wird diese Altersgrenze seitdem pro Jahr um zwei Monate angehoben, so dass die Jahrgänge ab 1964 erst mit 65 nach 45 Jahren abschlagsfrei in Renten gehen können.

Unterstützung erhielt Spahn aus der Wissenschaft und vom Wirtschaftsflügel seiner Partei. Die Rente mit 63 müsse „rückabgewickelt“ werden, sagte der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, Michael Hüther, der „Welt“. Mehr als 200.000 Arbeitskräfte hätten deswegen schon zu arbeiten aufgehört – alles gut verdienende Menschen mit mittlerer und höherer Bildung. „Wenn ich Grüne und FDP wäre, würde ich die Union da vor mir hertreiben“, sagte Hüther mit Blick auf die Jamaika-Sondierungen.

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, warnte, dass sich der Fachkräftemangel zu Deutschlands Wachstumshindernis Nummer eins entwickeln könnte. „Es sei denn, wir steuern entschlossen gegen. Umso dringender gehört die anachronistische Rente mit 63 abgeschafft, die rund ein Viertel jedes Jahrgangs vorzeitig in den Ruhestand treibt“, sagte Steiger.