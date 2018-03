 Studie des RWI: Krankenkassen beklagen unnötige Operationen

Deutsche Krankenhaus-Geschäftsführer sind aufgebracht: Die gesetzlichen Krankenkassen werfen ihren Häusern vor, zu häufig unnötige Operationen an Patienten vorzunehmen und die Gesundheitskosten in die Höhe zu treiben.

Zentralsterilisation in der Frankfurter Universitätsklinik. (Foto: dpa)

In den Kliniken werden nach Ansicht des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung Patienten zu häufig unnötig operiert. "Vieles deutet darauf hin, dass in den Kliniken aufgrund ökonomischer Anreize medizinisch nicht notwendige Leistungen erbracht werden", sagte Verbands-Vize Johann Magnus von Stackelberg am Mittwoch in Berlin. Die Zahl der Krankenhausfälle und der jeweils abgerechnete Schweregrad stiegen scheinbar unaufhaltsam. Nur ein Teil dieser Steigerung lasse sich durch die demografische Entwicklung erklären.

Stackelberg berief sich auf ein Gutachten des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung Essen (RWI) im Auftrag des GKV-Spitzenverbands. "Wir brauchen kurzfristig eine Stabilisierung von Preis und Menge und wir brauchen mittelfristig neue Modelle zur Steuerung der Mengen, insbesondere im Bereich planbarer Operationen", forderte Stackelberg. Gemeinsames Anliegen der Kliniken, der Patienten und der Krankenkassen müsse es sein, die Anreize für medizinisch nicht notwendige Operationen zu mindern.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zeigte sich empört. "Die pauschale Verdächtigung, die Krankenhäuser würden aus nichtmedizinischen Gründen Patienten operieren, ist diffamierend und dezidiert zurückzuweisen", sagte Hauptgeschäftsführer Georg Baum. "Es wundert schon sehr, dass die Krankenkassen vor Ort mit den Krankenhäusern die Leistungen vereinbaren und dann der Bundesverband der Kassen hingeht und alles in Frage stellt." Zudem würden die Vergütungen für die stationären Behandlungen jährlich zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Kranhausgesellschaft neu vereinbart.

Baum betonte, der medizinische Behandlungsbedarf könne nur von den behandelnden Ärzten beurteilt werden. Patienten, die in Kliniken operiert werden könnten, würden in der Regel über den niedergelassenen Arzt eingewiesen. "Hier greift ein Mehraugenprinzip."

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jens Spahn, kritisierte die Kliniken ebenfalls. "In Deutschland wird zu oft und zu früh operiert, etwa bei Bandscheiben-Vorfällen oder Knie-OPs", sagte der CDU-Politiker. Dies koste Geld, sei aber nicht immer zum Nutzen des Patienten. So lange es Chefärzte gebe, die Boni nach der Zahl der Operationen bekämen, dürfe man sich darüber nicht wundern. "Da müssen und wollen wir im Interesse der Patienten und der Beitragszahler ran", kündigte Spahn an. (Reporter: Thorsten Severin; redigiert von Michael Nienaber)