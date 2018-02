Studie Wegen Digitalisierung fallen Millionen Jobs weg

Die Digitalisierung bedroht viele Arbeitsplätze: Laut einer neuen Studie wird die Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren Millionen von Arbeitsplätze vernichten.

Nach einer aktuellen Studie werden durch die Digitalisierung bis 2022 Millionen Jobs überflüssig. (Foto: dpa) Studie zum Arbeitsmarkt

Die zunehmende Digitalisierung vernichtet einer Studie zufolge in Deutschland viele Arbeitsplätze. Rund 3,4 Millionen Stellen fallen allein in den kommenden fünf Jahren weg, weil Roboter oder Algorithmen die Arbeit übernehmen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Freitag unter Berufung auf eine Umfrage des IT-Verbands Bitkom unter 500 deutschen Unternehmen berichtete. Jede vierte Firma sieht sich demnach durch die Digitalisierung sogar in ihrer Existenz bedroht.

Laut Bitkom gibt es in der Kommunikationstechnik derzeit noch 20.000 Arbeitsplätze – Mitte der 1990er Jahren waren es noch 200.000 Stellen. „Wir haben in nur fünfzehn Jahren 90 Prozent der Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren – durch die Digitalisierung“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg der Zeitung. Eine solche Entwicklung drohe als nächstes Banken und Versicherungen, aber auch der Chemie- und Pharmabranche. In den nächsten zwanzig Jahre werde die Hälfte aller Berufsbilder wegfallen.