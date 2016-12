 Syrien-Rückkehrer: Mutmaßlicher IS-Terrorist schweigt vor Gericht

Prozessauftakt gegen mutmaßlichen IS-Terroristen Der Angeklagte Tarik Süleyman S. wartet hinter einer Sicherheitsscheibe vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf auf den Prozessbeginn. Der 23-jährige Deutsche soll drei Jahre lang in Syrien für den IS gekämpft haben. (Foto: dpa)

DüsseldorfEr soll in Syrien für den IS gekämpft und sich über enthauptete Leichen lustig gemacht haben: Ein mutmaßlicher Terrorist aus Bielefeld steht in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Donnerstag schwieg der 23-Jährige zu den Vorwürfen. Er erhob sich nicht wie üblich zu Verhandlungsbeginn vor den Richtern von seinem Stuhl und nahm auch seinen Turban nicht ab. Auf die Frage der Richterin, ob er sich langweile, nickte der Angeklagte, der sich betont desinteressiert gab. „Mein Mandant wird sich zunächst schweigend verteidigen“, erklärte Anwalt Boris Krösing.

Der 23-jährige Deutsche Tarik S. soll drei Jahre in Syrien gewesen sein und sich im Januar 2014 der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, sich an Kampfeinsätzen und Grenzkontrollen beteiligt zu haben.

Außerdem habe er an mehreren im Internet veröffentlichten Videos der Terrororganisation mitgewirkt und sich so zu einer Propagandafigur des IS entwickelt. Ein Video soll den Angeklagten zeigen, wie er gemeinsam mit anderen IS-Terroristen den Leichnam eines enthaupteten Menschen verspottet. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die vielen Namen der Extremistenmiliz IS Isil Die Abkürzung steht für „Islamischer Staat im Irak und der Levante“ und ist vor allem im Englischen noch häufig zu hören. Sie kommt der Übersetzung des arabischen Namens recht nahe. Dort ist vom Islamischen Staat im Irak und „al-Scham“ die Rede, also Großsyrien unter den Omajaden und später den Abbasiden.

Isis Die Kurzform von „Islamischer Staat im Irak und Syrien“.

Isig Diese Abkürzung benutzt die Bundesanwaltschaft in ihren Pressemitteilungen. Sie steht für den „Islamischen Staat im Irak und Großsyrien“.

IS So nennt sich die Organisation selbst seit der Ausrufung ihres Kalifats 2014. Die Abkürzung steht für „Islamischer Staat“. Kritiker lehnen diese Bezeichnung ab, weil sie den Anspruch der Miliz untermauere, einen echten Staat – und noch dazu einen islamischen – geschaffen zu haben. Manche sprechen deshalb vom „sogenannten Islamischen Staat“.

Daesch oder Daisch Als Alternative ist in den vergangenen Monaten vermehrt die Bezeichnung Daesch oder Daisch in Mode gekommen. Dies ist die arabische Abkürzung für die Bezeichnung „Islamischer Staat im Irak und al-Scham“ (Al Daula al-Islamija fi al-Irak wa al-Scham). In den Ohren von Muttersprachlern klingt sie despektierlich, der IS selbst lehnt sie ab. Das ist ein Grund mehr für Gegner der Extremisten, sie zu verwenden.

Der Mann befindet sich seit 16. März in Untersuchungshaft. Damals war er nach Deutschland zurückgekehrt und in Frankfurt festgenommen worden. Er wollte mit seiner schwangeren Frau aus dem Krisengebiet heraus, heißt es in der Anklage. Das Paar hatte sich in Syrien kennengelernt und dort geheiratet.

Der Angeklagte soll nach dem Ende der Hauptschule in Kontakt zur Herforder Salafistenszene gekommen sein. Ein psychiatrischer Gutachter soll klären, ob auf den Angeklagten Jugendstrafrecht angewendet werden muss. Am 6. Januar wird der Prozess fortgesetzt.