Noch mehr Geld für Besserverdiener

6. Warum sollen Besserverdiener noch besser gestellt werden?

Die Gewerkschaften begründen die Forderung damit, dass der öffentliche Dienst bei der Attraktivität als Arbeitgeber nicht weiter hinter die Privatwirtschaft zurückfallen dürfe. So falle es immer schwere, etwa qualifizierte Planungsingenieure für die Landesverwaltungen zu gewinnen. Dies führe mit zu dem auch von der Bundesregierung beklagten Investitionsstau, weil zwar die finanziellen Mittel vorhanden seien, nicht aber ausreichend Planer für Bauprojekte. Deshalb soll für die Entgeltgruppen 9 bis 15, die Beschäftigte mit Fachhochschul- oder Hochschulausbildung umfasst, eine neue Stufe 6 als Endstufe bei der Bezahlung eingeführt werden. Heute ist für erfahrene Bachelor- oder Fachhochschulabsolventen im Landesdienst bei 3.720 Euro Monatsentgelt Schluss, während Kollegen beim Bund und in den Kommunen mit viel Erfahrung 4.026 Euro erreichen können. Von der neuen Stufe sechs würden vor allem Lehrer profitieren.

Reale Tarif- und Effektivlöhne 2005-2016 2005 Im Jahr 2005 ermittelte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung eine Steigerung der realen (preisbereinigten) Tariflöhne von 0,1 Prozent, die effektiven Bruttoeinkommen sanken um 1,3 Prozent. Quelle: WSI-Tarifarchiv, Destatis, IMK, Berechnungen des WSI

2006 Im Jahr 2006 sanken die Tariflöhne im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent, die Effektivlöhne sanken um 0,8 Prozent.

2007 Im Jahr 2007 sanken zum letzten Mal Tarif- und Effektivlöhne zugleich: Tariflöhne um 0,9 Prozent, Effektivlöhne um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2008 Im Jahr 2008 konnte bei den Tariflöhnen ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, die Effektivlöhne sanken um 0,2 Prozent.

2009 Ein Plus von 2,2 Prozent wurde 2009 bei den Tariflöhnen verzeichnet, während die Effektivlöhne um 0,4 Prozent sanken.

2010 Im Jahr 2010 stiegen die Effektivlöhne um 1,4 Prozent an, die Tariflöhne um 0,7 Prozent.

2011 Im Jahr 2011 sanken die Tariflöhne im Vergleich zum Vorjahr wieder um 0,3 Prozent, die Effektivlöhne hingegen stiegen um 1,2 Prozent an.

2012 Die Tariflöhne stiegen 2012 um 0,7 Prozent, die Effektivlöhne um 0,8 Prozent an.

2013 Im Jahr 2013 konnten die Effektivlöhne um 0,6 Prozent zulegen, die Tariflöhne um 1,2 Prozent.

2014 Die Tariflöhne stiegen 2014 um 2,2 Prozent an, die Effektivlöhne um 1,8 Prozent.

2015 Die bislang höchsten Lohnsteigerungen seit 2005 verzeichneten die Reallöhne im Jahr 2015: Effektivlöhne stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Tariflöhne um 2,4 Prozent.

2016 Im vergangenen Jahr stiegen die Tariflöhne um 1,9 Prozent an, die Effektivlöhne um 1,8 Prozent.

7. Was hat es mit den Befristungen auf sich?

Das Thema „Schluss mit sachgrundlosen Befristungen“ im öffentlichen Dienst setzen die Gewerkschaften immer wieder auf die Agenda. 2014 hatten 12,3 Prozent der Länderbeschäftigten nur einen befristeten Job, einschließlich des besonders betroffenen Wissenschaftsbereichs steigt die Quote sogar auf 28,4 Prozent. In der Privatwirtschaft lag sie dagegen nur bei 6,7 Prozent. Laut Verdi kann es sich der Staat nicht länger leisten, jungen Beschäftigten keine Festanstellung anzubieten, weil diese sich dann nach anderen Jobs umschauten. In den kommenden 15 Jahren gehen rund 160.000 Staatsdiener in Pension oder Rente. Deshalb sei es wichtig, dem Nachwuchs verlässliche Perspektiven zu bieten.

8. Drohen Streiks?

Zunächst einmal wird in drei Runden verhandelt. Nach dem Auftakt am 18. Januar sind weitere Termine für den 30./31. Januar und den 16./17. Februar vereinbart. Die Streikmacht der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst der Länder ist begrenzt. Jahreszeitlich bedingt könnten sie zum Beispiel den Winterdienst der Straßenmeistereien zum Ausstand auffordern und so ein Verkehrschaos provozieren. Die öffentliche Wirkung wird aber kaum so groß ausfallen wie beim Streik in den kommunalen Kitas 2015. Wolfgang Pieper, im Verdi-Vorstand für den öffentlichen Dienst zuständig, lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Arbeitgeber sich im Ernstfall auch auf „kreative Einfälle“ gefasst machen müssten. In der vergangenen Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen hatten die Gewerkschaften Gepäckabfertiger, Sicherheitskontrolleure oder Feuerwehrleute an sechs deutschen Flughäfen zum Streik aufgerufen und damit massive Flugausfälle verursacht.