Tarifverhandlungen Gewerkschaft drängt in Bau-Tarifrunde auf Abschluss

Sechs Prozent mehr Lohn fordern die Gesellschaften von den Arbeitsgebern im Baugewerbe. Gibt es jetzt keine Einigung, kommt es zur Schlichtung.

Die Gewerkschaft der Bauarbeiter wirft den Arbeitsgebern vor, so zu verhandeln als ginge es der Branche schlecht. Tatsächlich erlebt sie gerade einen Boom. (Foto: dapd) IG BAU

BerlinDie Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 800.000 Bauarbeiter gehen voraussichtlich in die Schlussphase. „Wir wollen in dieser Runde ein Ergebnis. Eine weitere Runde wird es nicht geben“, sagte der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Dietmar Schäfers, am Montag in Berlin zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde. Sie ist auf zwei Tage angesetzt, bis Dienstag. Sollte eine der beiden Seiten das Scheitern der Verhandlungen erklären, würde ein Schlichtungsverfahren in Gang gesetzt. Erst wenn die Schlichtung misslingen sollte, sind Streiks möglich.

Die IG Bau fordert ein Einkommensplus von sechs Prozent, ein volles 13. Monatseinkommen sowie die Vergütung der Wegezeit und die Übernahme der Ausbildungskosten. Außerdem solle es bei der Angleichung der Ost- an die Westlöhne einen deutlichen Schritt vorangehen. Die Löhne in Ostdeutschland liegen etwa sieben Prozent unter dem Westniveau. Die vollständige Angleichung bis zum Jahr 2022 ist bereits vereinbart.

Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben „einen Verteilungsspielraum von sechs Prozent für zwei Jahre“ angeboten. Die Zusatzforderungen der IG BAU kämen einer Lohnerhöhung von 30 Prozent gleich, sagte der Verhandlungsführer von Bauindustrie und -gewerbe, Frank Dupré. Das sei „völlig unangemessen“.

Schäfers hielt den Arbeitgebern vor, so zu verhandeln, „als ob wir in tiefer Depression seien“. Tatsächlich erlebe die Bauwirtschaft einen unvergleichlichen Boom. Die Kapazitäten der Unternehmen reichten inzwischen für die vielen Aufträge nicht mehr aus.

