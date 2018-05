 Tatverdächtiger in Gewahrsam: Freiburgs neuer Oberbürgermeister Horn bei Wahlparty angegriffen

Nach seinem Sieg bei der Wahl zum Freiburger Oberbürgermeister ist der Parteilose Martin Horn auf seiner Wahlparty attackiert und verletzt worden.

Der neu gewählte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) geht nach einer Attacke zu einem Rettungswagen und hält sich einen Eisbeutel an das Gesicht. Nach Angaben der Polizei wurde der Täter festgenommen. (Foto: dpa) Oberbürgermeisterwahl in Freiburg

FreiburgDer neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist kurz nach seinem Wahlsieg angegriffen und verletzt worden. Der 33-Jährige wurde bei seiner Wahlparty am Sonntagabend attackiert, wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg bestätigte. Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Horn sei ins Gesicht geschlagen worden. Die Folge seien ein ausgeschlagener Zahn und eine Wunde unter dem Auge. Horn sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. Horn habe vom Rettungsdienst behandelt werden müssen, es handele sich um leichte Verletzungen. Horn hatte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag gesiegt und wird zum 1. Juli Nachfolger des Grünen-Politikers Dieter Salomon. Der von der SPD unterstützte 33-Jährige Sozialwissenschaftler Horn ist nach eigenen Angaben der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Er tritt das Amt am 1. Juli an.

