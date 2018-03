Tauber-Nachfolge Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalin werden

Nach Peter Taubers Rücktritt, verkündet Angela Merkel seine Nachfolgerin: Annegret Kramp-Karrenbauer soll am 26. Februar gewählt werden.

BerlinNach gut vier Jahren ist CDU-Generalsekretär Peter Tauber von seinem Amt zurückgetreten. Bereits am Montagmorgen hat Angela Merkel ihren Favoriten für die Nachfolge bekanntgegeben: Die 55 Jahre alte saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll auf Tauber folgen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Personalie berichtet.

Kramp-Karrenbauer kann offiziell erst auf dem CDU-Parteitag am 26. Februar in Berlin gewählt werden und Tauber ersetzen, der seit Dezember 2013 Parteimanager war.

Die Ministerpräsidentin wechselt damit nach sieben Jahren an der Spitze der Landesregierung in Saarbrücken nach Berlin. Kramp-Karrenbauer gehört zu den engsten Vertrauten Merkels in der CDU-Führungsriege und stand vor allem in der Flüchtlingskrise an der Seite der Kanzlerin. Bislang war sie allerdings nur Mitglied des CDU-Präsidiums.

Angela Merkels Generalsekretäre April 2000 bis Oktober 2000: Ruprecht Polenz Als Angela Merkel im Jahr 2000 CDU Parteivorsitzende wurde, hatte Ruprecht Polenz für sechs Monate das Amt des Generalsekretärs inne. Heute ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Quelle: dpa November 2000 bis Dezember 2004: Laurenz Meyer Laurenz Meyer bestritt das Amt für 4 Jahre. Im Zuge eines Skandals mit dem Energiekonzern RWE kündigte Meyer im Dezember 2004 seinen Rücktritt an. Ihm wurde vorgeworfen Gelder von RWE erhalten zu haben. Bis 2009 hielt er sein Direktmandat im Wahlkreis Hamm-Unna II. Januar 2005 bis Dezember 2005: Volker Kauder Volker Kauder wurde der erste Generalsekretär unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Er ist außerdem der am längsten amtierende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dezember 2005 bis Oktober 2009: Ronald Pofalla Ronald Pofalla diente der CDU bis zum Ende der ersten Legislaturperiode als Generalsekretär. 2014 zog er sich aus allen politischen Ämtern zurück. Seit 2015 ist der Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn. Oktober 2009 bis Dezember 2013: Hermann Gröhe Hermann Gröhe hielt das Amt ebenfalls eine ganze Legislaturperiode. Im Kabinett Merkel III wurde der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union Bundesminister für Gesundheit. Dezember 2013 bis Februar 2018: Peter Tauber Peter Tauber gab seinen Rücktritt vom Amt des Generalsekretärs am 18. Februar 2018 bekannt. Im letzten Jahr sorgte er mit einem Tweet für Aufruhr. Auf die Sorge eines Bürgers künftig von mehreren Mini-Jobs abhängig zu sein, antwortete er: Wer etwas „ordentliches“ gelernt habe, brauche auch keine Mini-Jobs. Ab Februar 2018: Annegret Kramp-Karrenbauer Als neue Generalsekretärin wird zur Zeit Annegret Kramp-Karrenbauer gehandelt. Sie ist seit 2011 Ministerpräsidentin des Saarlands. Sie wäre die siebte Generalsekretärin, seit die Parteivorsitzende Angela Merkel heißt – im Jahr 2000 wurde Merkel selbst von der Generalsekretärin zur Vorsitzenden der Partei gewählt. Zum Vergleich: Unter Altkanzler Helmut Kohl, den Merkel im Fall einer erneuten großen Koalition an Amtsjahren einholen könnte, gab es lediglich vier verschiedene Generalsekretäre, von 1977 bis 1989 wurde das Amt dabei 12 Jahre lang von Heiner Geißler besetzt.

Zugleich ist die Besetzung ein erstes deutliches Zeichen, wer auf Merkel als Kanzlerin folgen könnte. Merkel selbst war im Jahr 2000 nach dem Rücktritt des CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble aus dem Amt der Generalsekretärin an die Parteispitze gerückt. In der Partei heißt es, Kramp-Karrenbauer genieße breiten Rückhalt in der für eine Neuaufstellung nach einem möglichen Rückzug Merkels wichtigen Riege der Ministerpräsidenten.

Mit ihrem Sieg bei den saarländischen Landtagswahlen im Frühjahr 2017 leitete Kramp-Karrenbauer auf dem Höhepunkt des sogenannten Schulz-Hypes um den damals frisch nominierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz eine Trendwende zugunsten der CDU ein, die danach auch die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und schließlich die Bundestagswahl gewann.

Wann Kramp-Karrenbauer ihr neues Amt antreten wird und ihr Regierungsamt in Saarbrücken abgibt, blieb zunächst unklar.

Die Entscheidung Merkels zur raschen Wahl eines Nachfolgers von Tauber wurde in der CDU auch als Zeichen an ihre parteiinternen Kritiker gewertet. Sie verlangen seit dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl im September 2017 eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung.

CDU – neue Köpfe Jens Spahn (37) Sein Name wird in der CDU als Erstes genannt, wenn es darum geht, junge Leute ins Kabinett zu holen. Der bisherige Finanz-Staatssekretär ist ehrgeizig und gut vernetzt. Spahn profiliert sich gerne als Merkel-Kritiker und wird von vielen in der CDU hochgeschätzt, vor allem beim konservativen Flügel. Probleme bei einem Ministeramt könnte es geben, weil für den NRW-Proporzplatz auch der bisherige Gesundheitsminister Hermann Gröhe im Kabinett bleiben könnte, etwa als neuer Bildungsminister. Carsten Linnemann (40) Der wirtschaftsliberale Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung arbeitet eng mit Spahn und Paul Ziemiak, dem Chef der Jungen Union, zusammen. Linnemann hat als einer der Ersten in der Partei nach dem Verlust des Finanzministeriums den Finger in die Wunde gelegt. Die Ressortaufteilung wiege schwer und gehe „mitten ins Mark“ der CDU. Linnemann könnte in einem künftig vom bisherigen Kanzleramtsminister Peter Altmaier geführten Wirtschaftsministerium Staatssekretär werden. Julia Klöckner (45) Die rheinland-pfälzische Landes- und Fraktionschefin gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen der CDU. Klöckner ist bereits seit 2012 CDU-Bundesvize, ihr Wort hat in der Partei Gewicht. Sie könnte als neue Landwirtschaftsministerin nach Berlin wechseln. Es wird aber auch darüber spekuliert, dass Klöckner neue CDU-Generalsekretärin werden könnte. Helge Braun (45) Der bisherige Staatsminister im Kanzleramt verhandelte bei den Koalitionsverhandlungen für die CDU federführend das zentrale Zukunftsthema Digitalisierung. Der wegen seiner besonnenen Art auch in der SPD geschätzte Arzt könnte als neuer Kanzleramtsminister eine Schlüsselrolle in der künftigen Bundesregierung spielen. Annette Widmann-Mauz (51) Die bisherige parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsressort gilt als Kandidatin für das Gesundheitsministerium. Das würde auch passen, weil Merkel angekündigt hat, dass künftig jedes zweite Mitglied ihres Kabinetts weiblich ist. Widmann-Mauz ist zugleich auch Chefin der Frauen Union. Ursula von der Leyen (59) Sie ist quasi gesetzt für das Amt der Verteidigungsministerin, das sie seit 2013 innehat. In der CDU gilt die Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidentin Ernst Albrecht als Frau mit einem ausgeprägten Machtanspruch. Das könnte sie ins Spiel bringen, wenn Merkel bei einer kurzfristigen Neuwahl nicht mehr will. Annegret Kramp-Karrenbauer (55) Die saarländische Ministerpräsidentin und Merkel-Vertraute gilt als eine der größten Zukunftshoffnungen in der CDU und wird als mögliche Nachfolgerin der Kanzlerin gehandelt. Nach sieben Jahren an der Spitze des Saarlands wird sie nun nach Berlin wechseln – als neue CDU-Generalsekretärin. Daniel Günther (44) Der schleswig-holsteinische Regierungschef führt geräuschlos ein funktionierendes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Sein Platz ist absehbar in Kiel. Günther hat wiederholt gefordert, die CDU brauche neue Gesichter im Kabinett und müsse sich verstärkt über die Zeit nach Merkel Gedanken machen. Günther gilt dabei selbst als eine Zukunftshoffnung in der CDU. Michael Kretschmer (42) Seit Dezember ist er neuer sächsischer Ministerpräsident, gilt als Mitglied des konservativen Flügels in der Partei und könnte einer der kommenden, führenden Köpfe in der CDU sein. Seine Hauptaufgabe aber liegt zunächst vor allem in Sachsen, er muss die CDU dort wieder auf Kurs bringen. Bei der Bundestagswahl lag die AfD vor den Christdemokraten.

Tauber ist in der CDU seit längerem umstritten. Kritiker werfen ihm unter anderem Fehler im Wahlkampf vor. CDU-Politiker, die sich als besonders konservativ präsentieren, konnten sich zudem nie mit seinem Einsatz für ein Einwanderungsgesetz und für die Ehe für alle anfreunden. In der CDU hieß es nun, Tauber habe Merkel bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, er wolle die Aufgabe des Generalsekretärs nach einer Regierungsbildung abgeben.

Zum Abschied hat der scheidende CDU-Generalsekretär eine Erneuerung seiner Partei an „Haupt und Gliedern“ angemahnt. Die Christdemokraten müssten „jünger, weiblicher und bunter“ werden – nicht nur, was ihre Regierungsmannschaft betrifft, schrieb Tauber am Montag auf seinem Blog. Erste Weichen dafür seien in der Partei gestellt worden. Aber: „Es gibt zu wenig junge Menschen, viel zu wenig Frauen und auch zu wenig Deutsche mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in unseren Reihen engagieren.“ Er freue sich über die aktuelle Debatte über Richtung und Erneuerung in der CDU und stehe dabei in der „Mitte“.

Tauber bedankte sich außerdem bei seiner Partei und Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Zeit als Parteimanager. „Es war oft anstrengend, fordernd, aber es war zugleich eine große Ehre, meiner Partei, der ich seit über 25 Jahren angehöre, als Generalsekretär zu dienen.“ Am Montagvormittag wurde in Präsidiumssitzung offiziell die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Generalsekretärin vorgeschlagen.

Wenn er an seine Zeit im Amt denke, gehe ihm das Lied „Geile Zeit“ der Band Juli durch den Kopf, schrieb Tauber weiter. Er sei zwar noch bis Dezember dieses Jahres gewählt – allerdings sei ihm bereits vor der Bundestagswahl klar gewesen, dass er dieses Amt nach einer erfolgreichen Regierungsbildung abgeben werde.

Der 43-jährige Hesse war seit Dezember 2013 Parteimanager. Nach der Bundestagswahl musste Tauber wegen einer schweren Krankheit eine längere Zwangspause einlegen.

„Mit großem Dank schaue ich auch auf die Zusammenarbeit mit Angela Merkel zurück, die ich in schwierigen Zeiten unterstützen durfte und die es „ausgehalten“ hat, wenn ich wie zum Beispiel bei der Öffnung der Ehe oder dem Ruf nach einem dringend notwendigen Einwanderungsgesetz eine andere Position als sie vertreten habe“, schrieb der CDU-Politiker. Angela Merkel an der Spitze der Regierung zu wissen, sei ein „Segen für Deutschland“. „Und ich bin stolz darauf, dass ich vier Jahre an ihrer Seite dienen durfte.“