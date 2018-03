Teenager als Berater CSU-Staatsministerin Dorothee Bär begeistert Jungpolitiker

Seite 2 von 2: SPD wirft Bär Datenschutz-Bashing vor

Domscheit-Berg lobte, dass Bär nicht nur an Breitband denke, sondern auch eine langfristigere Vision habe. Bär sei weitsichtiger, strategischer und visionärer – das alles fehle in der gesamten Politik. Sie hoffe auch, so Domscheit-Berg, dass Bär genug Rückgrat habe, um den „großen, alten Industrien und den alten Geschäftsmodellen, die der Digitalisierung zuwider laufen“, den Kampf anzusagen.

Kritisch sieht die Linken-Politikerin Bärs Haltung zum Datenschutz: „Wenn Dorothee Bär sagt, das seit etwas aus dem 18. Jahrhundert, habe ich da eine andere Meinung. Aber ein paar Unterschiede muss es ja auch geben.“

Bär bezeichnete im "Welt" den Datenschutz zwar als wichtig, aber, fügte sie hinzu, dürften dadurch Innovationen nicht ausgebremst werden. Sie finde ohnehin besser, nicht von „Datenschutz“, sondern von „Datensouveränität“ zu sprechen. „Die Bürger sollen selbst entscheiden, an wen sie ihre Daten geben, wissen, wer wie, wann und warum Zugriff auf ihre Daten hat.“

Scharfe Kritik an Bärs Äußerungen zum Datenschutz kam vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Ulrich Kelber (SPD). "Dieses #Datenschutz-Bashing nervt", wies er die CSU-Politikerin auf Twitter zu Recht.

Kelber nahm dabei Bezug auf von Bär angeführte Fälle, in denen der Datenschutz ihrer Ansicht nach als Hemmschuh wirke. Wenn etwa Start-ups Busfahrpläne verschiedener Gemeinden zusammenführen wollten, sei das eine gute Sache, sagte Bär. "Doch einige Gemeinden weigerten sich mit Verweis auf den Datenschutz, ihre Fahrpläne rauszugeben", so die CSU-Politikerin. Die Start-ups müssten Leute schicken, die sie vom Bushäuschen abschreiben. "Das ist doch absurd."

Kelber hält die Kritik für verfehlt, da dieses Problem "überhaupt keine Datenschutzfrage" sei.

Bär führte ein weiteres Beispiel aus dem Gesundheitsbereich an: "Patienten wechseln den Arzt, und der fängt wieder bei null an", sagte die CSU-Politikerin. "Und wenn die Daten elektronisch transportiert werden, dann muss der Arzt für das Schreiben der Mail im Gegensatz zum Arztbrief auch noch vergütet werden." Kelber widerspricht auch hier: Mit Einwilligung des Patienten sei der Datentransfer schon heute möglich, betonte er.

Bär hingegen findet schon den Begriff „Datenschutz“ schwierig. Besser wäre es, von „Datensouveränität“ zu sprechen. "Die Bürger sollen selbst entscheiden, an wen sie ihre Daten geben, wissen, wer wie, wann und warum Zugriff auf ihre Daten hat", sagte sie.

Dass der Koordinator für Digitalisierung in der Bundesregierung weiter der Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sei, sieht Bär nicht als Problem an für ihre Arbeit. „Er wird sich gar nicht um alles kümmern können, worum ich mich kümmern kann“, sagte sie. „Helge Braun und ich verstehen uns gut, wir haben in den Koalitionsverhandlungen diesen Bereich gemeinsam verhandelt, wir sind uns einig.“