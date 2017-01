 Telekommunikation: Ruf nach mehr Härte gegen Telefonanbieter

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unzufriedene Kunden Die Bundesnetzagentur registriert immer mehr Kundenbeschwerden über Telekommunikationsunternehmen. 2016 gingen durchschnittlich 18.000 Hinweise pro Monat ein – für das Gesamtjahr gab es erstmal über 220.000 Kundenbeschwerden. (Foto: dpa)

BerlinBeim Wechsel des Telekommunikationsanbieters fürchten Verbraucher vor allem eins: Plötzlich ohne Anschluss dazustehen. Damit das nicht passiert, kann die Bundesnetzagentur Bußgelder verhängen. Nach Ansicht der Grünen ist dies in den vergangenen Jahren allerdings zu selten geschehen. Sie sehen die Verbraucher nach wie vor benachteiligt und fordern ein härteres Durchgreifen der Bundesnetzagentur.

„Viel zu oft kommen Unternehmen ihren gesetzlichen Pflichten beim Telefonanbieterwechsel nicht nach“, sagte die Sprecherin für Verbraucherpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Nicole Maisch, dem Handelsblatt. Leidtragende seien Verbraucher, die tagelang ohne Anschluss dastünden.

„Doch statt Sanktionen auszusprechen, schaut die Bundesnetzagentur dem Treiben der Unternehmen weitestgehend tatenlos zu“, kritisierte Maisch. So sei im vergangenen Jahr kein Bußgeldverfahren gegen ein Telekommunikationsunternehmen geführt worden. „Die Bundesregierung kann nicht so tun, als wäre das Problem aus der Welt“, betonte die Grünen-Politikerin. „Ziel muss es sein, für einen reibungslosen Wechsel zu sorgen und so auch den Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt zu stärken.“

Laut Bundeswirtschaftsministerium ist zuletzt im Februar 2015 ein Bußgeldverfahren abgeschlossen worden. „Die Bundesnetzagentur hat gegen die großen Telefonanbieter Bußgeldverfahren geführt und Bußgelder in Höhe von 300.000 Euro verhängt“, heißt es in einer dem Handelsblatt vorliegenden Ministeriumsantwort auf eine schriftliche Frage der Grünen. „Insgesamt entfallen auf die vier betroffenen Anbieter rund 70 Prozent des Gesamtbeschwerdeaufkommens beim Anbieterwechsel.“

Das Ministerium betont indes auch, dass nicht in jedem Einzelfall ein „Ordnungswidrigkeitenverfahren“ eingeleitet worden sei, sondern „zahlreiche Beschwerdefälle zum Bestandteil der Verfahren gemacht wurden“. Es sei der Bundesnetzagentur zudem „nicht ohne weiteres möglich, die Verantwortlichkeiten für die entstandenen Probleme im Wechselprozess vorab zweifelsfrei zu identifizieren“. Vielmehr könnten sämtliche Teilnehmer am Anbieterwechselprozess – „aufnehmendes wie abgebendes Unternehmen“ sowie der Vorleister, wie es im Fachjargon heißt, aber auch der Kunde selbst zu Problemen beim Wechselprozess beitragen.

Der Wechsel eines Telekommunikationsanbieters soll nach den gesetzlichen Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) möglichst ohne beziehungsweise nur mit einer kurzen Versorgungsunterbrechung ablaufen. Wechseln Kunden den Telekommunikationsanbieter, darf demnach die Unterbrechung beim Anbieterwechsel nicht länger als einen Kalendertag andauern. Das TKG nimmt bei einem Anbieterwechsel dabei sowohl den alten als auch den neuen Anbieter in die Pflicht.