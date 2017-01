 Terrorgefahr: Rheinland-Pfalz will Sicherheitskräfte aufstocken

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Malu Dreyer Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz möchte mit ihrer Ampel-Koalition ein neues Sicherheitspaket umsetzen. (Foto: dpa)

MainzDie rheinland-pfälzische Ampel-Koalition hat als Konsequenz aus dem Berliner Anschlag mit zwölf Toten ein Sicherheitspaket vereinbart. Geplant ist, die Sicherheitskräfte um rund 60 Beamte an bestimmten Stellen aufzustocken, mehr Videokameras vor allem bei Großveranstaltungen einzusetzen und Jugendliche besser vor Extremismus zu schützen.

Das kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz (beide SPD), Justizminister Herbert Mertin (FDP) und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitag nach einer Sicherheitskonferenz in Mainz an. „Unsere Verantwortung als Landesregierung ist es, besonnen und besonders verantwortungsvoll zu handeln“, sagte Dreyer.