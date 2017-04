Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bundeswehr Nach der Absetzung des Chef-Ausbilders des Heeres droht der Bundeswehr nun neuer Ärger: Ein 28-jähriger Soldat wurde wegen Terrorverdachts und der Planung einer schweren, staatstragenden Gewalttat, verhaftet. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt in einem absurden Fall: Ein Soldat der Bundeswehr soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und später versucht haben, eine Terrortat vorzubereiten. Möglich sind fremdenfeindliche Motive. Die Polizei nahm den Mann nun fest. Die Bundeswehr bestätigte die Festnahme.

90 Polizeibeamte des Bundeskriminalamtes, der hessischen und bayerischen Landespolizeibehörden sowie österreichische und französische Sicherheitsbehörden hatten im Zusammenhang mit den Ermittlungen am Mittwoch 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht. Der 28 Jahre alte Soldat wurde bei einem Lehrgang im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Er war im französischen Illkirch stationiert.

Laut der Zeitung „Die Welt“ ließ sich der Soldat im Dezember 2015 in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen als syrischer Flüchtling registrieren. Im Januar 2016 habe er in Bayern einen Asylantrag gestellt, der auch genehmigt wurde. Er sei einer Flüchtlingsunterkunft zugewiesen worden und habe Geldleistungen bekommen. Der Mann habe Französisch gesprochen, kein Arabisch. Dennoch sei nicht aufgefallen, dass er gar kein Syrer ist.

Die Ermittler seien, so die „Welt“ in Wien auf den Mann aufmerksam geworden, weil er eine Pistole Kaliber 7,65 mm in einem Putzschacht habe verstecken wollen.

Ein mögliches Motiv sei, dass der Mann einen Anschlag unter falscher Flagge habe begehen wollen: indem seine Fingerabdrücke die Ermittler auf die Spur syrischer Flüchtlinge bringen.